「遠藤離脱」を伝える技術委員長の神妙な表情、震える声、潤んでいるような目が頭から離れない【会見ドキュメント】

「遠藤離脱」を伝える技術委員長の神妙な表情、震える声、潤んでいるような目が頭から離れない【会見ドキュメント】