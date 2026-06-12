「遠藤離脱」を伝える技術委員長の神妙な表情、震える声、潤んでいるような目が頭から離れない【会見ドキュメント】
2026年６月11日（日本時間12日）、ナッシュビルSCのトレーニングセンターで日本代表の練習を取材。メディア公開された冒頭15分の選手たちの様子をチェックしたあと、メディアセンターに戻った。すると、日本サッカー協会の広報から「これから山本昌邦技術委員長から連絡があります」とのアナウンスがあった。
この日の練習、遠藤航の姿がなかったので、この段階でおおよその事情は察しがついた。会見する場所に向かう途中、知り合いの記者と「追加招集はチマですかね」と話したりもしていた。
会見場所に現れた山本技術委員長は神妙な面持ちだった。そして、そっと口を開いた。
「皆さん、お忙しい中ありがとうございます。ご報告です。本日、遠藤航選手がチームを既に離れました。メディカルスタッフの報告を受けて、監督の最終決断をいたしました。本人の調整をずっと見守ってきました。本当に本人が一番悔しい思いだと思います。私としても本当に残念です」
あくまで個人的な見解だが、そう読み上げる山本技術委員長の声は少し震え、目は潤んでいるようにも感じられた。質疑応答を経て、明かされたのは「追加招集選手が町野修斗であること」だった。この段階では調整中で「後ほど正式リリースを出します」と広報から報告を受けた。
会見場を後にしても、山本技術委員長の神妙な表情、震える声、潤んでいるような目が頭から離れなかった。それだけ遠藤航の離脱は、日本代表にとって大きな出来事だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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この日の練習、遠藤航の姿がなかったので、この段階でおおよその事情は察しがついた。会見する場所に向かう途中、知り合いの記者と「追加招集はチマですかね」と話したりもしていた。
「皆さん、お忙しい中ありがとうございます。ご報告です。本日、遠藤航選手がチームを既に離れました。メディカルスタッフの報告を受けて、監督の最終決断をいたしました。本人の調整をずっと見守ってきました。本当に本人が一番悔しい思いだと思います。私としても本当に残念です」
あくまで個人的な見解だが、そう読み上げる山本技術委員長の声は少し震え、目は潤んでいるようにも感じられた。質疑応答を経て、明かされたのは「追加招集選手が町野修斗であること」だった。この段階では調整中で「後ほど正式リリースを出します」と広報から報告を受けた。
会見場を後にしても、山本技術委員長の神妙な表情、震える声、潤んでいるような目が頭から離れなかった。それだけ遠藤航の離脱は、日本代表にとって大きな出来事だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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