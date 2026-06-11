昨年のＭ−１グランプリ優勝でブレーク中のたくろう・赤木裕、きむらバンドが１１日、テレビ朝日「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。納言・薄幸とトークを繰り広げた。

幸が「Ｍ−１グランプリ、おめでとうございます。いけると思いました？」と聞くと、きむらは「もちろん優勝したい気持ちは、もう１００％でありましたけど。（優勝）できるは、けっこう現実味ないですよね…」と明かした。

きむらは「僕ら関西のときも賞レース勝ててなかったんですよね。優勝をしたことなかったんで。優勝する人って、もう人生で決まってんのかなとかも思ってた時期ありますよね」と述懐。

つづけて「だから、聞いたりしていました。Ｍ−１決勝決まったときで。優勝された方とかに。前兆みたいな予兆とかあったんですか？って。マジでなかったんで『ある』って言われたら絶望やなと思ったんですよ。だからパンクブーブーの（佐藤）哲夫さんとか、漫才劇場に寄席とかで来はったチャンピオンに『予兆ありました？』って聞いて。みんな『いや、ないよ？』って言ったんで。じゃあ、じゃあ、セーフ！セーフって思いました」と話した。

赤木は、自分たちがＭ−１優勝を明確にイメージできていなかったにもかかわらず、２０２４年のＭ−１で準優勝したバッテリィズ・寺家が「来るぞ」と周囲に言っていたくれていたと明かし「寺家は『おそらく来年、たくろう来るぞ』っていうのを。時代の流れを読んで言ってたらしいんですよ」と話した。

幸が寺家の分析力に驚く中、きむらは「俺にはちょっと違うニュアンスやったね。（寺家は）助かったって言ってたよ。（たくろう優勝予想を）早めに言ったはいいものの。『これで２、３回戦で落ちられたら見る目ないってなるから。面子が保たれたよ』という」と苦笑した。

赤木は「僕も、そんなん出来たいです…」と、寺家の分析力に憧れていることを明かし「願望っていうか。くるまの本とか買って。僕、読みましたよ。いや、すごい！読書感想文を書くとしたら『すごいわ！こいつ…』。めっちゃおもしろかった！」と、史上初のＭ−１連覇を達成した後輩で令和ロマン・くるまが漫才を分析した著書を絶賛して笑わせていた。