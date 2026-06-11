「小さい家族ちゃんも喜んでるんだろうな」土屋太鳳、子どもの姿？ を披露！ 「ご家族で楽しんでね〜」
俳優の土屋太鳳さんは6月11日、自身のInstagramを更新。子どもの姿と思われる写真を公開しました。
【写真】土屋太鳳の子どもの姿？
ファンからは、「今日はお子さんが大喜びですね」「行ってらっしゃい」「小さい家族ちゃんはいつ観られるのかな？ご家族で楽しんでね〜」「お母さんがアンパンマンでるなんて嬉しすぎる」「可愛い 小さい家族ちゃんも喜んでるんだろうな」などの声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】土屋太鳳の子どもの姿？
「お母さんがアンパンマンでるなんて嬉しすぎる」土屋さんは「今日はこれから 映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』の完成披露上映会が新宿ピカデリーで開催されます」と映画を告知するとともに、「写真はブレてるけど ムビチケのおまけ 中が見えるからとても便利です」というビニールバッグの写真を1枚載せています。子どもがアンパンマンとパンタンの絵が描かれたバッグを持った姿です。土屋さんの子どもでしょうか。
ドラマ共演者との集合ショット10日には「イノッチさんは、5月17日に50歳の誕生日を迎えられました…！！！」と、出演していたドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊』（テレビ朝日系）の共演者らと、20th Centuryの井ノ原快彦さんの誕生日を祝ったようです。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)