欧州５大リーグに初挑戦！ 21歳の日本代表FWがドイツ躍進クラブへ完全移籍！「本当に僕を必要としてくれている」
欧州５大リーグの１つに初挑戦だ。
今季のヨーロッパリーグでファイナリストのフライブルク（ドイツ１部）は現地６月11日、アンデルレヒト（ベルギー１部）から後藤啓介を完全移籍で獲得したと発表した。
現在21歳の日本代表FWは、2024年１月にジュビロ磐田からアンデルレヒトに期限付き移籍し、同年12月に完全移籍に移行した。その後、25年８月にベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）にレンタルで加入。今季はリーグ戦28試合に出場し、10ゴール・５アシストをマーク。プレーオフでは10試合で１ゴール・２アシストを記録していた。
後藤はフライブルクの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「フライブルクは数か月前から僕にとても興味を持ってくれていました。最初からクラブの関係者が、本当に僕を必要としてくれていると感じていて、それがフライブルクを選んだ大きな理由の１つです。ヨーロッパリーグの試合もいくつか観戦しました。僕にとってフライブルクは素晴らしいクラブですし、来シーズンが本当に楽しみです」
新天地では、同じく北中米Ｗ杯のメンバーに選ばれている鈴木唯人、来季からの加入が決まっている山本理仁とチームメイトになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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今季のヨーロッパリーグでファイナリストのフライブルク（ドイツ１部）は現地６月11日、アンデルレヒト（ベルギー１部）から後藤啓介を完全移籍で獲得したと発表した。
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後藤はフライブルクの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
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