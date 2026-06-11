女優の永作博美（55）が11日、インスタグラムを更新。ボールを投げて番号付きの的を射抜くゲーム「ストラックアウト」に挑戦した結果を報告した。

9日に最終回を迎えたTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜午後10時）の主演を務めた永作は、3日に番宣のため同局系「ラヴィット！」に出演し、ストラックアウトに挑戦。12球を投げて6枚の的を射抜いき、SNS上でも「永作博美ストラックアウト上手い！！」「永作さん、ドラマでも走るシーン早くてすごいなと思ってたけど、ストラックアウトもすごい上手でびっくり！」「永作博美は野球経験者？ストラックアウト上手いんだけどw」と驚きの声が多数あがっていた。

その後、9日の投稿では「#ストラックアウト再び」と記し、バッティングセンターらしき場所で再びストラックアウトに挑戦した写真をアップ。「やっと気が済んだ。しかし多分これは少々…沼ってる。バッテングもヤバいぞ、楽しいぞぞ…ぞ…」と、すっかりハマっている様子をつづったが、ストラックアウトの的は9枚すべてがセットされたままの状態だったため「結果はどうだったのでしょうか？」「何枚ヌキました？私の予想は2枚ちゃいますか？」などといった声も寄せられていた。

そうした声を受け、今回の投稿で「気になってる方へ 結果です」と、4枚が射抜かれた写真をアップして報告。「本当は全く気が済んでいません。。次の機会に、また」と悔しい本音を明かすとともに、「あっ昨日から背筋、腹筋、胸筋など…激しい筋肉痛におそわれ、なんなんだコレは!?と思っていたらコレでした笑笑。この筋肉痛が…この投球練習に合っていますように」とちゃめっ気たっぷりにつづった。