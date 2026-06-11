桜田ひより、美背中映えるブラックコーデ披露 最新ボディ事情「真夏は“肌見せ”ファッションが楽しい季節」
俳優の桜田ひよりが、12日発売のファッション誌『ar』7月号（主婦と生活社）の通常版表紙を飾る。
【別カバー】超至近ショット！”萌えちらかし”の吉野北人
桜田は、美しすぎる背中が映えるブラックコーデを表紙で披露。究極に愛くるしい国宝的な顔、ふんわり柔らかいスタイルで話題沸騰中の桜田。「真夏は“肌見せ”ファッションが楽しい季節」と語る桜田の最新ボディ事情やメロすぎるショットを掲載する。
今号は、ボディ号となる。通常版は桜田、特別版はTHE RAMPAGE・吉野北人が表紙を飾り、ROIROM、与田祐希、一ノ瀬美空、BALLISTIK BOYZ・砂田将宏、畑芽育、大原優乃が登場する。
【別カバー】超至近ショット！”萌えちらかし”の吉野北人
桜田は、美しすぎる背中が映えるブラックコーデを表紙で披露。究極に愛くるしい国宝的な顔、ふんわり柔らかいスタイルで話題沸騰中の桜田。「真夏は“肌見せ”ファッションが楽しい季節」と語る桜田の最新ボディ事情やメロすぎるショットを掲載する。
今号は、ボディ号となる。通常版は桜田、特別版はTHE RAMPAGE・吉野北人が表紙を飾り、ROIROM、与田祐希、一ノ瀬美空、BALLISTIK BOYZ・砂田将宏、畑芽育、大原優乃が登場する。