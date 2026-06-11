3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」が10、11日の2日間、エンタテインメントショー「CEREMONY」を開催した。コンサートの開演前には、出演アーティストらが会場に特設された「GREEN CARPET」に登場し、イベントを彩った。

1日目には、AI、asmi、超ときめき宣伝部、ORANGE RANGE、s＊＊t kingz、TOMORROW X TOGETHERというこの日の出演アーティスト陣、さらにはMCを務めるサッシャ、中条あやみの両名が参加。Mrs. GREEN APPLEのシンボルカラーであるグリーンやカラフルな草花で彩られた華やかな空間で、これから始まるCEREMONYへの期待やこの特別な1日への思いを語り、ミセスや参加者へのメッセージを伝えた。

アーティストそれぞれに趣向を凝らしたファッションを身に纏い、音楽とさまざまなカルチャーを融合させたCEREMONYのコンセプトを体現する中、主催のミセスは「ヒーローズジャーニー（英雄の旅）」というテーマのもと「オズの魔法使い」をモチーフにして作り上げられた今日だけの特別な衣装でカメラの前に登場。大森元貴は「音を楽しむと書いて“音楽”っていうことに立ち返って、お客様と一緒に、本当に心の底から楽しみたい。すべての人にとって、いろんな音楽やカルチャーとの出会いの場所になると嬉しい」と、この2日間への思いを語った。

2日目には、ミセスや中条の他、この日のコンサートに出演するFRUITS ZIPPER、ネクライトーキー、サカグチアミ、上白石萌音、TWSが登場。FRUITS ZIPPERの櫻井優衣は「普段はポップでメンカラをわかりやすくした衣装が特徴ですが、今日はシックに決めてみました」とにっこり。同じく真中まなは「凄く出たかったイベントなので、今年呼んでいただけたのが本当にうれしいですし、光栄です」と喜んだ。

2日目のミセスは、桃太郎をテーマとした衣装でグリーンカーペットに登場。藤澤涼架は「僕たち一丸となってここまで活動してきて、いろんな物語をみんなで協力してきて描いてきているので」と説明した。