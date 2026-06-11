９日、江蘇省興化市の趙何村で小麦を収穫するコンバイン。（ドローンから、興化＝新華社配信／周社根）

【新華社北京6月11日】中国で9日午後5時時点の小麦の収穫面積が2億3300万ムー（約1553万ヘクタール）となった。総作付面積の68.5％に上っている。

９日、河南省沁陽市の西王曲村で小麦を収穫するコンバイン。（沁陽＝新華社配信／楊帆）

９日、河南省焦作市武陟（ぶちょく）県で小麦を収穫するコンバイン。（ドローンから、焦作＝新華社配信／王琳鋒）

９日、河南省沁陽市の西王曲村で、収穫した小麦をトラックに積み込む農家の人。（ドローンから、沁陽＝新華社配信／楊帆）

９日、山東省臨沂（りんぎ）市平邑県で、収穫後に天日干しされる小麦。（ドローンから、臨沂＝新華社配信／武紀全）

８日、江蘇省淮安市洪沢区で麦わらを積み上げる重機。（ドローンから、淮安＝新華社配信／張建）

９日、江蘇省南通市の尹家園村で小麦を収穫するコンバイン。（ドローンから、南通＝新華社配信／翟慧勇）

９日、山東省聊城市茌平（しへい）区で小麦を収穫するコンバイン。（ドローンから、聊城＝新華社配信／趙玉国）

９日、山東省棗荘（そうそう）市市中区で、収穫した小麦を天日干しする農家の人。（棗荘＝新華社配信／孫中竽）

９日、山東省青州市で小麦を収穫する農家の人。（青州＝新華社配信／王継林）

９日、江蘇省泰州市海陵区で小麦を収穫するコンバイン。（ドローンから、泰州＝新華社配信／湯徳宏）

９日、河南省鶴壁市の鉅橋（きょきょう）村でトラックに移される小麦。（鶴壁＝新華社配信／趙永強）