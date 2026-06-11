タレントのつるの剛士が深夜、お笑いコンビ・オードリーに呼ばれたことを明かした。



【写真】深夜の3ショット ご機嫌のオードリーの間でさすがに眠たそう

つるのは7日に更新したインスタグラムで「オードリーのおふたりに呼ばれたので深夜に藤沢からニッポン放送へ」と神奈川県藤沢市から急きょ、東京都千代田区へ向かったことを投稿。オードリーは土曜夜に同局「オードリーのオールナイトニッポン」でパーソナリティーを務めている。つるのは「若林くん、春日くん、久しぶりに会えて嬉しかったです。リトルトゥース(リスナー)の皆さんもなんだかよくわからないけど、いつも藤沢をありがとうございます。これからも藤沢をよろしくお願いします」とし、「藤沢に着いたら、奥さんからもらったパンツが伸び伸びになってました」と記した。



コメント欄には「藤沢に引っ越したくなりました つるのさんのことは知っていたくらいでしたが、こんなに素敵な方なのだとは知りませんでした。応援しています」「めちゃくちゃ面白かったです 藤沢が好きになりました」「めちゃくちゃ笑いました！ありがとうございました!!!」「面白かったです！藤沢、行ってみたいです」などと共感の声が多々届いている。



（よろず～ニュース編集部）