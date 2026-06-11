茨城が久岡幸太郎との契約合意を発表…Bプレミア初年度に向けチームを支える副キャプテンが残留

6月11日、茨城ロボッツは久岡幸太郎と2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。なお来シーズンは2025－26シーズンからの2年契約の最終年となる。

29歳の久岡は群馬県出身で、182センチ80キロのポイントガード。2018－19シーズンにアースフレンズ東京Zに特別指定選手として加入すると、同チームで2021－22シーズンまでプレー。その後、香川ファイブアローズ、広島ドラゴンフライズを経て、2024－25シーズンに茨城へ移籍した。

今シーズンはバックアップPGとしてチームを支え、B1公式戦計56試合に出場し、平均2.0得点0.5リバウンド1.6アシストを記録した。また副キャプテンとして、コート外でもチームの勝利に貢献した。

今回の発表に際して、同選手はクラブの公式HPを通じて以下のコメントを残した。

「2026ー27シーズンも茨城ロボッツの一員としてプレーさせていただきます。Bプレミア初年度というとても大切なシーズンをこのクラブと共に戦えることを大変光栄に思っております。様々な変革がある中で、今までこのクラブを作り上げて来た方々の想いを繋ぎ、より良いクラブにしていけるように、そして何者でもない自分にチャンスをくれたこのクラブ、どんな時も僕のことを信じ支えてくれた皆さまのために自分の全てを捧げる覚悟を持って活動していきます。よろしくお願いいたします」







【動画】久岡の2025－26シーズンハイライト