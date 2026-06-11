シーイーシー<9692.T>がこの日の取引終了後に、第１四半期（２～４月）連結決算を発表しており、売上高１６７億９４００万円（前年同期比１７．２％増）、営業利益２３億１５００万円（同２９．７％増）、純利益１５億９１００万円（同２６．２％増）だった。



前期に引き続きネットワーク機器を含む官公庁向け大型案件が牽引したインフラ構築が好調に推移した。また、注力事業のセキュリティーサービスでも官公庁向けに自社製品が大幅に伸長した。



２７年１月期通期業績予想は、売上高６８０億円（前期比３．２％増）、営業利益７７億５０００万円（同５．６％増）、純利益５６億円（同７．７％増）の従来見通しを据え置いた。同社では５月２２日に上期業績予想を上方修正したが、通期予想の修正については精査中であるため第２四半期決算時に開示するとしている。



同時に上限を１２０万株（自己株式を除く発行済み株数の３．８４％）、または２０億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は６月１２日から１１月３０日までで、取得した全株式は来年１月１５日付で消却するとしている。



出所：MINKABU PRESS