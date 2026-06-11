「みんないい選手ですよ、でも…」バルサ＆リバプール＆マンC戦士で組むオランダ代表の強力中盤トリオ、日本代表MFはどう見ている？
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップの初戦でヨーロッパの強豪オランダと対戦する。
そのオランダ代表の強みのひとつが、バルセロナのフレンキー・デヨング、リバプールのライアン・フラーフェンベルフ、そしてマンチェスター・シティのティジャニ・ラインデルスのトリオで組む中盤だ。
推進力、キープ力、ダイナミズムがあるこの３枚を、プレミアリーグでプレーしているMFの田中碧はどう見ているのか。
「みんないい選手ですよ、もちろん。別に誰がどうとかそういうのはないですけど。でもやっぱりそういうレベルの高いところでやっているので」
ただ、日本も負けてはいない。27歳は、「でも、（日本の）代表選手もいろいろな（強い）ところでやってますし、自分たちがそんなに引け目を感じる必要はないかなと思います」とキッパリ。にやりと笑って、取材エリアを立ち去った。
世界最高峰リーグで堂々のプレーを披露しているだけあって、十分にやり合えると感じているのだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
そのオランダ代表の強みのひとつが、バルセロナのフレンキー・デヨング、リバプールのライアン・フラーフェンベルフ、そしてマンチェスター・シティのティジャニ・ラインデルスのトリオで組む中盤だ。
推進力、キープ力、ダイナミズムがあるこの３枚を、プレミアリーグでプレーしているMFの田中碧はどう見ているのか。
ただ、日本も負けてはいない。27歳は、「でも、（日本の）代表選手もいろいろな（強い）ところでやってますし、自分たちがそんなに引け目を感じる必要はないかなと思います」とキッパリ。にやりと笑って、取材エリアを立ち去った。
世界最高峰リーグで堂々のプレーを披露しているだけあって、十分にやり合えると感じているのだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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