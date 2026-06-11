ラインデルスやフラーフェンベルフとは対戦経験がある田中。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップの初戦でヨーロッパの強豪オランダと対戦する。

　そのオランダ代表の強みのひとつが、バルセロナのフレンキー・デヨング、リバプールのライアン・フラーフェンベルフ、そしてマンチェスター・シティのティジャニ・ラインデルスのトリオで組む中盤だ。

　推進力、キープ力、ダイナミズムがあるこの３枚を、プレミアリーグでプレーしているMFの田中碧はどう見ているのか。

「みんないい選手ですよ、もちろん。別に誰がどうとかそういうのはないですけど。でもやっぱりそういうレベルの高いところでやっているので」
 
　ただ、日本も負けてはいない。27歳は、「でも、（日本の）代表選手もいろいろな（強い）ところでやってますし、自分たちがそんなに引け目を感じる必要はないかなと思います」とキッパリ。にやりと笑って、取材エリアを立ち去った。

　世界最高峰リーグで堂々のプレーを披露しているだけあって、十分にやり合えると感じているのだろう。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

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