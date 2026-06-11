元乃木坂46・西野七瀬、寮での怪奇現象を告白「いろんなことが起こる寮だった」「私は毎日金縛りに」
「お風呂場に閉じ込められた子がいたり、子どもが走る足音が聞こえたりした」
元乃木坂46で俳優の西野七瀬が9日、ABEMAのバラエティー番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#6に出演。女子高生による集団パニック事件と心霊現象の関連を取り上げる中で、西野が乃木坂46時代の寮での体験を告白する場面があった。
【写真】怖くないの？スタジオ驚がくの中、自身の不思議体験を笑顔で語る西野七瀬
西野は寮について「結構いろんなことが起こる寮だった」と振り返り、「私は毎日金縛りにあっていた」と回想。しかし、それが日常になりすぎた結果、ある変化があったといい、「途中からキャンセルできるようになった」「今日は受ける、今日は寝たいからキャンセルって使い分けていた」と話す西野に、Naokimanは「金縛りキャンセル？」と呆然。西野のまさかの告白にスタジオは笑いに包まれた。
さらに西野は、「お風呂場に閉じ込められた子がいたり、子どもが走る足音が聞こえたりした」と寮で体験した不可解な現象を次々と告白。寮を出た途端に金縛りがなくなったことから、「今思うとあれはおかしかったのかな」と当時を振り返り、スタジオを驚かせた。
本番組は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
元乃木坂46で俳優の西野七瀬が9日、ABEMAのバラエティー番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#6に出演。女子高生による集団パニック事件と心霊現象の関連を取り上げる中で、西野が乃木坂46時代の寮での体験を告白する場面があった。
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西野は寮について「結構いろんなことが起こる寮だった」と振り返り、「私は毎日金縛りにあっていた」と回想。しかし、それが日常になりすぎた結果、ある変化があったといい、「途中からキャンセルできるようになった」「今日は受ける、今日は寝たいからキャンセルって使い分けていた」と話す西野に、Naokimanは「金縛りキャンセル？」と呆然。西野のまさかの告白にスタジオは笑いに包まれた。
本番組は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。