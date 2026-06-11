新SoC「Arc G3」 Intelは携帯ゲーム機に本気なのか？ PC水準の高性能を実現、幹部は市場を有望視

新SoC「Arc G3」 Intelは携帯ゲーム機に本気なのか？ PC水準の高性能を実現、幹部は市場を有望視