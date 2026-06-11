「自分でギアを操作するの楽しい！」「これはスズキの良心…」と称賛の声！

現在の日本の自動車市場では、新車販売されるクルマのほとんどがAT（オートマチックトランスミッション）やCVT（無段変速機）などの“自動変速機”を採用しており、ドライバーが自らの手足でギアを選ぶMT（マニュアルトランスミッション）を搭載したモデルは急速に姿を消しつつあります。

特に、実用性が最重視される軽自動車の世界において、その傾向はより顕著です。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ新型「軽ワゴン MT仕様」です！（38枚）

しかし、そのような時代の流れに抗うかのように、長年日本の道を支え続けてきた一台の軽自動車が、依然としてMTという選択肢を提供し続けています。

そのモデルこそが、スズキの「ワゴンR」です。

スズキは2025年12月に、主力軽乗用車であるワゴンRの一部改良を実施し、販売を開始しました。

このアップデートでは、グレード構成が整理され、ベーシックな「FX」、マイルドハイブリッドを搭載した「HYBRID FX-S」「HYBRID ZX」というシンプルなラインナップになりました。

外観では、フロントグリルのデザインが刷新され、内装ではシート表皮やインパネカラーが変更されるなど、新鮮味を取り入れています。

さらに、機能面では全車にフルオートエアコンを標準装備し、USB電源ソケットを追加するといった、現代のドライバーが求める快適性を高めました。

安全装備も強化され、ステレオカメラ方式の衝突被害軽減ブレーキ「デュアルカメラブレーキサポート」を全車に標準搭載。

上位グレードには「アダプティブクルーズコントロール」なども備えることで、安心感を高めています。

こうした時代に即した進化を遂げる中で、ひとつ見逃してはならない点は、エントリーグレードである「FX」に、“5速MT車”がしっかりと残されていることです。

搭載されるのは、最高出力49馬力を発生する660cc直列3気筒のNA（自然吸気）エンジンです。

最新のマイルドハイブリッド機構やターボエンジン、あるいは多段化したCVTなどと比べれば、非常にシンプルで古典的なパワートレインと言えますが、これこそが、一部のユーザーから根強い支持を集める理由でもあります。

現代において、ワゴンRがMTモデルをラインナップし続ける意義は、単なる懐古趣味にとどまりません。

その理由について、インターネット上の自動車ファンからは様々な声が上がっています。

まず、純粋に運転そのものを楽しみたいと考える層からは、「この時代に、軽自動車で、しかも日常使いできる普通のモデルでMTを出し続けてくれるだけで本当にありがたい」「僕にとって自分の手でギアを切り替える感覚は、どんなに優れたATでも代用できない特別な楽しみです」「このモデルはスズキの良心の証明だと思う」といった、MTモデルを残すスズキの姿勢に感謝する意見が見受けられます。

また、実用的な理由からMTを支持する声も少なくありません。

「ペダルの踏み間違い事故が社会問題になってるけど、MTならクラッチ操作が必要だから、そういったミスの抑止力になるはず」「高齢の母には、あえてMT車に乗り続けてもらってる」と、安全面でのメリットを指摘するコメントもあります。

さらに、「シンプルな構造のMT車は頑丈で長持ちするし、メンテナンス費用も安く抑えられる」「必要な装備だけ搭載したFXのMT車は、まさに『究極の実用車』だ」など、経済性や信頼性を高く評価する意見も寄せられています。

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この新しいワゴンRの5速MTモデルは、車両価格（消費税込）が143万円から。

現代の新車価格が高騰する中で、非常に購入しやすい設定となっている点も大きな魅力です。

AT全盛の時代にあって、運転する喜びを求める人、独自の安全意識を持つ人、そして経済性を最重視する人。

そうした多様なニーズに、ワゴンRはMTという選択肢を残すことで、しっかりと寄り添い続けています。

単なる移動手段を超えた、クルマとドライバーがカジュアルに対話できる貴重な一台としても、その存在意義はますます高まっていくことでしょう。