リトグリMAYU、活動休止を発表 イベント中に体調不良で急遽中止・当面の間は5人体制に
【モデルプレス＝2026/06/11】アーティストのLittle Glee MonsterのMAYUが、活動を休止する事がわかった。6月11日、公式サイトを通じて発表された。
【写真】父が有名Jリーガーと明かしたリトグリメンバー
公式サイトでは、「昨日開催いたしましたシングル発売記念イベントにおいて、メンバーのMAYUが歌唱中に体調不良となり、イベントを途中で中止とさせていただきました」と6月10日に埼玉県のイオンレイクタウンmoriにて開催されたイベントが途中で中止になったことについて説明。「その後、医療機関にて診察を受け、現在は容体も安定しており、大きな問題はないことを確認しております。ご心配をおかけしましたファンの皆様、ならびに関係者の皆様に心よりお詫び申し上げます」とMAYUの体調について伝え、「しかしながら、本人の体調回復を最優先に考え、医師の助言も踏まえたうえで、MAYUは一定期間、活動を休止させていただくこととなりました」と活動休止をすることを発表した。
そして「本日以降の今後の活動につきましては、当面の間、5人体制にて行わせていただきます」とし、「出演を予定していた番組・イベント等の関係各位をはじめとした関係者の皆様、および、ファンの皆様に多大なるご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。突然のお知らせとなり、ご心配をおかけいたしますことを重ねてお詫び申し上げます」と謝罪。「MAYU本人も回復に向けて前向きに療養しております。メンバー、スタッフ一同、安心してステージに戻れる環境を整えながら、温かく見守ってまいります」と記し「MAYUの復帰時期につきましては、体調の経過を見ながら改めてご報告させていただきます」と呼びかけた。
また、同グループはJリーグオールスターDAZNカップのスペシャルライブに出演を予定していたが、Jリーグの公式X（旧Twitter）では「メンバーのMAYUさんが体調不良のため、大変残念ながら当日のパフォーマンスを不参加とさせていただくことになりました」と発表。「メンバーの皆さんからも『1.5年の感謝を込めて、オールスターでのライブを届けたい』と想いをいただき、当日は5名でのパフォーマンスをお届けします」としている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】父が有名Jリーガーと明かしたリトグリメンバー
◆MAYU、活動休止を発表
公式サイトでは、「昨日開催いたしましたシングル発売記念イベントにおいて、メンバーのMAYUが歌唱中に体調不良となり、イベントを途中で中止とさせていただきました」と6月10日に埼玉県のイオンレイクタウンmoriにて開催されたイベントが途中で中止になったことについて説明。「その後、医療機関にて診察を受け、現在は容体も安定しており、大きな問題はないことを確認しております。ご心配をおかけしましたファンの皆様、ならびに関係者の皆様に心よりお詫び申し上げます」とMAYUの体調について伝え、「しかしながら、本人の体調回復を最優先に考え、医師の助言も踏まえたうえで、MAYUは一定期間、活動を休止させていただくこととなりました」と活動休止をすることを発表した。
◆Jリーグ公式、リトグリのスペシャルライブは5人で出演
また、同グループはJリーグオールスターDAZNカップのスペシャルライブに出演を予定していたが、Jリーグの公式X（旧Twitter）では「メンバーのMAYUさんが体調不良のため、大変残念ながら当日のパフォーマンスを不参加とさせていただくことになりました」と発表。「メンバーの皆さんからも『1.5年の感謝を込めて、オールスターでのライブを届けたい』と想いをいただき、当日は5名でのパフォーマンスをお届けします」としている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】