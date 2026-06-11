推しの“ぬい”が野菜に変身 サンキューマートで「とれたて野菜」テーマのぬい活アイテムが登場
390円（税込429円）を中心としたアイテムをそろえるショップ「サンキューマート」は、「とれたて野菜」をテーマにしたぬい活アイテムを、全国のサンキューマート店舗で7月中旬より入荷次第販売開始する。また、公式オンラインショップでは12日正午から先行予約の受付を開始する。
【写真】“推し”に何被せる？商品ラインナップ
近年、ぬいぐるみを日常の癒しや自己表現のパートナーとして楽しむ「ぬい活」文化が広がっている。なかでも、“ぬい”に小物やファッションアイテムを合わせたり、一緒にお出かけや撮影を楽しんだりするスタイルは、Z世代を中心に注目を集めている。
今回の新シリーズでは、「とれたて野菜」をテーマに、ナスやにんじん、ブロッコリーなど、親しみのある“野菜”をモチーフにした「ぬい活」アイテムを展開。思わずクスっと笑ってしまうキュートなデザインで、“ぬい”とのお出かけや写真撮影をより彩り、SNS映えも楽しめるシリーズとなっている。
■ピックアップ商品
「ぬいぐるみ用着ぐるみ」「ぬいぐるみ用マット」
「ぬいぐるみ用着ぐるみ」は、全7種で展開。単体でも友達とおそろいでも楽しめるキュートなデザイン。“ぬい”を置いて撮影できる「ぬいぐるみ用マット」も登場し、世界観の演出をさらに楽しめる。
「ぬいポーチ」「ぬいぐるみキーホルダー」
“野菜”のパッケージ風デザインを取り入れた「ぬいポーチ」は、カラビナ付きでお出かけにも便利なアイテム。「ぬいぐるみキーホルダー」は、キーホルダーとして楽しめるほか、指にはめて指人形のようにも使用できる。
【写真】“推し”に何被せる？商品ラインナップ
近年、ぬいぐるみを日常の癒しや自己表現のパートナーとして楽しむ「ぬい活」文化が広がっている。なかでも、“ぬい”に小物やファッションアイテムを合わせたり、一緒にお出かけや撮影を楽しんだりするスタイルは、Z世代を中心に注目を集めている。
■ピックアップ商品
「ぬいぐるみ用着ぐるみ」「ぬいぐるみ用マット」
「ぬいぐるみ用着ぐるみ」は、全7種で展開。単体でも友達とおそろいでも楽しめるキュートなデザイン。“ぬい”を置いて撮影できる「ぬいぐるみ用マット」も登場し、世界観の演出をさらに楽しめる。
「ぬいポーチ」「ぬいぐるみキーホルダー」
“野菜”のパッケージ風デザインを取り入れた「ぬいポーチ」は、カラビナ付きでお出かけにも便利なアイテム。「ぬいぐるみキーホルダー」は、キーホルダーとして楽しめるほか、指にはめて指人形のようにも使用できる。