スバル新型「軽バン」発表！

スバルは2026年6月11日、軽商用バン「サンバーバン」の一部改良モデルを発表しました。

サンバーバンは、1961年の初代誕生から長きにわたりビジネスの現場を支えてきた歴史あるモデルです。

【画像】超カッコいい！ これが最新「サンバーバン」です！（17枚）

1999年発売の6代目まではスバルが自社製造を行っていましたが、2012年発売の7代目以降はダイハツ「ハイゼットカーゴ」のOEMモデルとして展開されており、2022年登場の現行型で8代目にあたります。

この現行モデルではプラットフォームを一新し、高剛性化と軽量化を実現したほか、荷室上部のボディを四角くすることで荷室容量を拡大しているのが特徴です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1890mmで、ホイールベースは2450mmを確保しています。

パワーユニットには660cc直列3気筒エンジンのほか、同エンジンをベースにしたインタークーラーターボを設定しており、駆動方式は2WD（FR）と4WDから選択可能です。

トランスミッションには5速MTとCVTが用意されていますが、一部のグレードはCVTのみの設定となります。

今回の一部改良では、予防安全機能「スマートアシスト」の機能が大幅に拡充され、従来の車両や歩行者などに加え、新たに「横断中の自転車」の検知が可能となっています。

さらに、交差点での右折時に直進してくる対向車両や、右左折時に対向方向から横断してくる歩行者を検知する機能も追加され、日常の運転における安全性能がさらに高まりました。

また、利便性の面でも進化を遂げています。一部のグレードにはメーカー装着オプションとして、スマートフォン連携9インチディスプレイオーディオを新設定。

くわえて上位グレードの「ディアス」には、スピードメーターにスマートアシストの作動状況といった運転に必要な情報を組み合わせた「アクティブマルチインフォメーションメーター」を標準装備し、実用性と機能性をより充実させています。

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一部改良を受けたサンバーバンの価格（消費税込）は115万円から206万8000円です。