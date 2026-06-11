一番売れてるトヨタの「快速ハッチ」に注目！

トヨタ「ヤリス」は、人気のコンパクトカーです。日本自動車販売協会連合会の「乗用車ブランド通称名別順位」によると、2025年度（2025年4月〜2026年3月分）は15万4627台を登録し、登録車のナンバー1に輝きました。

この数字は、SUVの「ヤリスクロス」やスポーツモデルの「GRヤリス」を含めたシリーズ全体の合算ですが、その中核をなすのがベースとなるハッチバックのヤリスです。

【画像】超カッコいい！ これが「最新ヤリス」です！（28枚）

日本を代表する大ヒットシリーズを牽引するヤリスとは、一体どのようなモデルなのでしょうか。

ヤリスの前身である「ヴィッツ」は、1999年に誕生した初代から3世代20年にわたり日本のコンパクトカー市場を牽引してきた存在です。

初代は扱いやすいスモールカーとして登場し、2代目・3代目ではボディサイズを拡大して居住性や走行性能を大幅に向上。2017年にはハイブリッド車も追加され、優れた環境性能と取り回しの良さを両立しました。

この3代にわたる進化と実績こそが、現在のヤリスの確固たる土台となっています。

ヴィッツの後を受け継いだ現行ヤリスは、2020年2月に発売。従来までのヴィッツは3ドアもありましたが、欧州仕様も含めてノーマル仕様は5ドア専用設計となっています。

プラットフォームには、コンパクトカー向けで初となる「TNGA（GA-B）」を採用。全長は3代目ヴィッツよりも5mm短い3940mm、全幅は5ナンバー枠に収まる1695mmとし、2WDの全高は1550mmに抑えられました。

ホイールベースは3代目ヴィッツより40mm長くなったものの、後席は開口部・足元空間ともにややタイトな印象。このロングホイールベース化は、前席優先の設計と走りのよさを重視した結果です。また、荷室容量が3代目ヴィッツの278リッターから270リッターへと少し小さくなったのも、同様に前席優先の考え方によるものです。

そのフロントシートは3代目よりも低い位置にレイアウトされ、ステアリングとシフトレバー、ペダルの位置関係がより自然になりました。

ラインナップは、基本の装備を備えたシンプルモデルの「X」、バランスよくニーズを満たすミドルモデルの「G」、上質な装備を取り揃えた最上位モデルの「Z」という3構成。

ガソリン車のパワートレインは、1.5リッター直列3気筒「ダイナミックフォースエンジン」が主力。スムーズでダイレクトな加速を実現するCVTのほか、6速MTも用意されており、軽量なボディを活かしてキビキビ走る“快速ハッチ”としての一面も持ち合わせています。

さらに、主に法人ニーズに応えるため、安価でシンプルな1リッターエンジンと小型軽量化されたCVTとの組み合わせも用意されました。

ハイブリッド車にも1.5リッター直列3気筒ダイナミックフォースエンジンが搭載され、燃費はクラス世界トップレベルとなるWLTCモード36.0km／Lを達成。4WDには、トヨタのコンパクトカーで初となる電気式4WDシステム「E-Four」が採用されています。

先進安全装備は最新版の「Toyota Safety Sense」を搭載し、交差点右折時の対向直進車、右左折後の横断歩行者も検知対象となりました。さらに、発売当初は高度駐車支援システム「Toyota Teammate（Advanced Park／パノラミックビューモニター機能付）」をハイブリッド車にオプション設定して話題を呼びました。

直近の2026年3月2日発売の一部改良では、ハイブリッド車に待望のブレーキホールド機能付電動パーキングブレーキを採用。これに伴い、ハイブリッド車のZとGにはフロントアームレストも新設されています。

さらに、Zにコネクティッドナビ対応「10.5インチディスプレイオーディオPlus」が標準装備されたのも大きなトピックス。Gには、コネクティッドナビ対応「8インチディスプレイオーディオPlus」が標準装備となります。

また、全車に「スマートエントリー＆スタートシステム（運転席・助手席・バックドア／アンサーバック機能付）」が標準化されたほか、4WD車は寒冷地仕様が標準（2WDはメーカーオプション）となりました。

ボディカラーでは2トーンカラーが廃止された一方、Zに新色の「マスタード」を設定。全車にブラック加飾のドアミラーやシャークフィンアンテナが用意されたことで、ディテールまで精悍な雰囲気を漂わせています。

なお、メーカーオプションは一部変更（廃止）されています。デジタルキーや「トヨタチームメイト（アドバンストパーク）」の自動駐車支援システム、パノラミックビューモニターの床下透過表示付などが非設定に。一度は設定されたものの、ユーザーの選択が少なかったオプションが整理された形です。

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ヤリスの価格（消費税込）は、ガソリン車が169万7300円から251万5700円、ハイブリッド車が224万9500円から288万4200円です。