女性ボーカルグループ「Little Glee Monster（リトグリ）」は11日、メンバー・MAYUが体調不良により活動を休止すると発表した。公式が伝えた。MAYUは10日に開催されたイベントで体調不良を訴え、途中退出していた。グループは当面の間、5人体制で活動を続ける。

前日10日に新シングル「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」の発売を記念し、埼玉でリリースイベントを開催したリトグリ。このイベント途中、MAYUが体調不良を訴え退出し、イベントは中止となっていた。

その後、医療機関を受診したと報告。公式は「現在は容体も安定しており、大きな問題はないことを確認しております。ご心配をおかけしましたファンの皆様、ならびに関係者の皆様に心よりお詫び申し上げます」と現状を伝えた。

続けて「本人の体調回復を最優先に考え、医師の助言も踏まえたうえで、MAYUは一定期間、活動を休止させていただくこととなりました」と活動の一時休止を発表。「これに伴い、本日以降の今後の活動につきましては、当面の間、5人体制にて行わせていただきます」とした。

また「MAYU本人も回復に向けて前向きに療養しております。メンバー、スタッフ一同、安心してステージに戻れる環境を整えながら、温かく見守ってまいります。MAYUの復帰時期につきましては、体調の経過を見ながら改めてご報告させていただきます」と呼びかけた。

MAYUは1999年9月12日、大阪府生まれ。Little Glee Monster のオリジナルメンバーとして、パワフルな歌声でグループを支えてきた。