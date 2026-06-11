大雨の中で「それだけは止めてくれ」　頑なにその場を動かない豆柴の“拒否犬”っぷりにクスッ

雨が激しく降りしきる中でのお散歩タイム。その場にぺたんと座り込んで飼い主さんを困らせているワンちゃんの動画が、SNS上で10万いいねを集める反響を呼んでいます。

黄色いレインコートを身にまとい、完全静止しているのは、豆柴の「わらび」ちゃん。動画内では、飼い主さんから「わらびダメダメ」と優しく諭されるものの、リードを引かれても頑なに動こうとしない、見事な“拒否柴”っぷりを披露しています。

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飼い主さんによると、雨の日に突然座り込むのは、わらびちゃんにとって珍しいことではないそう。定期的に同じような姿を見せており、中でもお腹を地面にべったりつける「伏せ」のポーズが多いとのこと。

一歩も動こうとしない愛犬を前にしたときは、いつも「まだお散歩を続けたいのか、それともちょっと歩き疲れて休憩したい気分なのかな？」と、わらびちゃんの気持ちを考えているそうですが、結局答えはわからずじまい。ただとにかく「『雨の日にそれだけはやめてくれ！』と強く思っています（笑）」という、複雑な親心を明かしてくれました。

レインコート越しとはいえ、雨で濡れた地面にぺたりと伏せられてしまうのは、その後のケアを考える飼い主さんにとって、まさに「それだけは勘弁してほしい」という瞬間。動画の撮影後も、わらびちゃんは数分間ほどこの体勢のまま固まっていたのだとか。

飼い主さんの困惑をよそに、どこか満足げでマイペースな意思を貫くわらびちゃん。頑固さと愛くるしさが詰まったその姿は、雨の日の憂鬱を吹き飛ばすかのように、投稿を見た多くの方に笑いを届けています。

＜記事化協力＞

シヴァ犬こむぎっす 豆シヴァわらびさん（@Shibamugi28）

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061102.html