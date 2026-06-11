

サトシホンダドットコム

日本のロックシーンを牽引してきた熟練のミュージシャンたちが集結した3ピースバンド、サトシホンダドットコムが、通算3枚目となるアルバム『UNSENT LETTERS』を7月8日にリリースする。6月27日には下北沢Music Island Oで『3rd Albumレコ発ライブ』を開催する。

本作は、GITANEのベーシスト本田聡、元REBECCAのギタリスト友森昭一、元ZIGGYのドラマー大山正篤という強力な布陣によって制作された。ライブを重ねる中で磨き上げられた全7曲を収録しており、3ピースならではの無駄を削ぎ落としたアンサンブルと、キャッチーなメロディの中に潜む独特のひねりが、バンドの個性を際立たせている。

アルバムタイトル『UNSENT LETTERS』が象徴するのは、誰もが胸の奥に抱える「伝えきれなかった想い」だ。日常の中で生まれる迷いや後悔、希望、決意をリアルな言葉とサウンドで描き出し、聴き手の記憶や感情に寄り添う作品に仕上がっている。キャリアを重ねた今だからこそ表現できる深みを刻み込んだ、新たな代表作と言える1枚だ。

リリースに先駆け、6月27日には下北沢Music Island Oで『3rd Albumレコ発ライブ』を開催。さらに、8月16日には原宿クロコダイルで開催される『HARAJUKU ROCK FES.#6』への出演も決定している。

メンバーコメント

【本田 聡（Vo.B）】

『UNSENT LETTERS』は、伝えられなかった言葉や心に残り続ける想いをテーマにした作品です。僕自身の迷いや後悔、そして前へ進もうとする気持ちを楽曲に込めました。長年音楽を鳴らし続けてきた盟友3人とともに紡いだこの7曲が、聴いてくれた皆さんの記憶や想いと重なる作品になれば嬉しいです。

【友森 昭一（G.Vo）】

サトシホンダドットコム、略してサトホン！ 曲たちはヴォーカル兼ベーシスト、そしてソングライター本田 聡の精神世界そのもの。今作も3人でライブを重ねながら、楽曲はよりシンプルな形になっていきました。そんなサトホンの“今”を、そのままパッケージした作品です。聴いたままを感じ取ってもらえたら嬉しいです。

【大山 正篤（Drs.Vo）】

サトホン待望の3rdアルバムが完成しました！ キャリアを重ねた今だからこそ鳴らせるロックの説得力と、失われない“青春”への情熱を詰め込んだ1枚です。力強いバンドサウンドの中に繊細な感情を織り込み、過去・現在・未来をつなぐ新たな代表作が誕生しました。サトホンの歩みと進化を感じてください！

作品情報

タイトル：UNSENT LETTERS

アーティスト：サトシホンダ ドットコム

発売日：2026年7月8日

品番：BITH-023

価格：送料込 3,000円（税込）

収録曲：

1. Maybe Just maybe

2. Echoes to the Bloom

3. I wrote a Loveletter

4. It’s True

5. Sing Again

6. All by Yourself

7. PartWays

ライブ情報

タイトル：サトシホンダドットコム『3rd Albumレコ発ライブ』

出演：サトシホンダドットコム

本田聡（Vo,B）、友森昭一（G,Vo）、大山正篤（Drs,Vo）

日程：2026年6月27日（土）

会場：下北沢 Music Island O

時間：開場17時30分 開演18時00分

前売 4,500円(+1drink) / 当日 5,000円（+1drink）

購入ページURL（LivePocket）: https://livepocket.jp/e/20260627

問：Music Island O（info@organiq.biz）

タイトル：" HARAJUKU ROCK FES.#6 "

出演：GOLD、サトシホンダドットコム、THE☆歌謡ROCKERS

日程：2026年8月16日（日）

会場：原宿クロコダイル

時間：開場18時00分 開演19時00分

チケット：前売 3,300円（+1drink） / 当日3,800円（+1drink）

チケット取扱：原宿クロコダイル 電話.HP.

問：原宿クロコダイル

https://crocodile-live.jp/events/event/harajuku-rock-fes-6/