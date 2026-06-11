【東京ワルキューレ】 7月9日 発売予定 価格：2,980円 CEROレーティング：D（17歳以上対象）

qureateは、Nintendo Switch/Steam用デッキ構築型ローグライト「東京ワルキューレ」の発売日を7月9日に決定した。価格は2,980円。

本作は、デッキを組み替え、戦略を練り、立ちはだかる敵を打ち倒しながらマップを進んでいく、デッキ構築型ローグライトゲーム。

ある日、東京に現実を侵食するもう一つの世界「裏世界」が出現する。この異変に立ち向かえるのは、選ばれし少女たちだけ。少女たちは昼は普通の大学生として日常を過ごし、夜になれば東京を守るため裏世界へと向かう戦士となる。二つの顔を持つ彼女たちは、迫りくる侵食を食い止めることができるのか。デッキを構築し、裏世界の侵食から東京を守り抜こう。なお、本作はプラットフォームにより、一部演出内容が異なる。

【ストーリー】

剣と魔法の異世界「グランドアース」は、絶大な力を有する闇の精霊、ベルゼビアの手によって蹂躙された。やがて、その魔の手は魔法が存在しない「こちら側の世界」にも忍び寄る……

そんな危機を知るよしもない都内の女子大生、歩知悠風は助けを求める声に導かれ、不思議な空間へと足を踏み入れる。

そこは、ベルゼビアが創り出した世界とこちら側の世界の狭間……「裏世界」。

闇の気配が色濃いその裏世界で、悠風はアルテシアと名乗る少女と出会う。

裏世界を封じ、ベルゼビアを止めなければ世界が滅ぶ……

世界に迫る危機を知った悠風は、仲間たちとともに闇の深淵へと挑むのだった――

キャラクター紹介

歩知 悠風（HARUKA FUCHI）

CV：中島由貴さん

都内の大学に通う学生。

クールで冷静、感情を表に出すことが少ないが、内には強い情熱を秘めている。

クールな性格とある意味ストイックな性格から、やや孤立気味で、高嶺の花として扱われていた。そのため、幼少期は少なからず孤独を感じていた。

人間関係が苦手というわけではなく、頼られれば面倒見もよい。

アルテシア（ARTESIA）

CV：佳原萌枝さん

異世界から来た魔法使い。ベルゼビアの野望を阻止するため、現実世界と異世界が交錯する裏世界で孤軍奮闘していたが、そこで悠風に助けを求める。

純粋で素直な性格だが、異世界の成り立ちや現実世界への影響については、冷静かつシビアに受け止めている。

姉であるロザミアを深く慕い、幼い頃はいつも彼女の背中を追いかけていた。ベルゼビアに殺されたロザミアの仇を討つため、異世界から東京へとやって来た。

飛上 翼紗（TSUBASA HIKAMI）

CV：真野あゆみさん

悠風と同じ大学に通う大学生。

明るく元気でムードメーカー。持ち前の朗らかさで、いつも周囲を笑顔にする。少しおっちょこちょいな一面もあるが、決して諦めない芯の強さを持つ。

何でも一人でこなしてしまう悠風に興味を抱き、積極的に話しかけるうちに親友となる。悠風にとって数少ない、本心を打ち明けられる存在。

桂島 杏南（ANNA KEIJIMA）

CV：鈴木絵理さん

悠風と同じ大学に通う大学生。

社交的で華やかなギャル。見た目の派手さとは裏腹に面倒見がよく、仲間を大切にする。

ファッションやモデルが大好きで、好きなものを持つ人に対しても寛容な態度を見せる。

モデルの撮影現場を目にしたことをきっかけに、モデルを志すようになる。

モデルの仕事を父親に激しく反対されるが、自らの意志を貫き、読者モデルとして活動を始める。

金咲 真未花（MAMIKA KANESAKI）

CV：飯田ヒカルさん

悠風と同じ大学に通う大学生。

上品で礼儀正しいお嬢様。学業優秀。知的で冷静だがプライドが高く、他人に力を借りることを苦手とする。

英才教育の影響で、結果を出すことに拘る性格となった。社会的成功を収めている両親を尊敬しており、両親に認められるために努力をしている。

自分の生まれに誇りを持っている一方で、庶民の生活へのあこがれがある。カップラーメンやスナック菓子などの庶民的な食べ物が実は好物。

白銀 来夢（RAIMU SHIROGANE）

CV：阿部里果さん

悠風と同じ大学に通う大学生で1年後輩。

悠風たちとは普段交流がないが、ヤバメの奴と大学内で噂されているちょっとした有名人。

普段は大人しいが独り言が多く、時に大胆な行動をとる。根はやさしく、ちょっとしたことで酷く落ち込む繊細な心を持っている。

人間関係で失敗経験が多いことから、悲観的になりやすく、他責志向になりやすい。

システム

一手の選択が命運を左右するターン制カードバトル

戦闘は、自身で構築したデッキを用いて戦うターン制のカードバトル。各キャラクターには「決意」・「勇気」・「希望」・「黎明」といった属性が付与されており、対応する属性のカードを使用することで、そのキャラクターが行動する。自分のターンでは敵の次の行動があらかじめ表示されるため、攻撃を仕掛けるか、防御を固めるかの判断が重要になる。敵の行動を見極め、攻防を的確にかみ合わせることが攻略のカギとなる。

自身でルートを選び、最深部に待つボスを撃破して裏世界を封鎖

マップ上のマスは7種類。「バトル（敵と戦う）」、「強敵（手強い相手に挑む）」、「ショップ（カードやアイテムを購入）」、「カフェ（体力回復やカード強化）」、「ロッカー（ランダムでカードやアイテムを入手）」、「異変（さまざまなイベントが発生）」、「ボス（邪剣を守る最深部の守護者）」が存在し、踏んだマスに応じた展開が発生する。戦闘やイベントで手に入るカードは、取捨選択がカギとなる。自分だけのデッキを組み上げ、最深部のボス討伐を目指そう。

少女の導きに従い、ただひたすらヌイて世界を救え

異世界の侵食が進む裏世界を閉じるためには、その源となる邪剣をヌキ、世界を浄化しなければならない。アルテシアの導きに従い、邪剣をヌイて裏世界の侵食を食い止めよう。

少女に眠る真の力を、ヌイて解き放て

邪剣をヌクことで、その力が少女たちを大きくパワーアップさせる。属性が1つ付与され、さらにパーティーのリーダーに設定することが可能になり、リーダーに選ばれた少女は、超強力な専用スキルを発動できる。パーティー編成とデッキ構築、その組み合わせこそが攻略のカギとなる。

画面写真

(C)2026 qureate