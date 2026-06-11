1998年以来最多…今年のファイナル第3戦で平均視聴者数2380万人、ピークには2630万人を記録

6月11日（現地時間10日、日付は以下同）。『ABC』と『ESPN』で9日に放送された「NBAファイナル2026」第3戦が、1998年のファイナル第3戦以来、最も多い視聴者数をたたき出したことが明らかになった。

『Nielsen』（ニールセン）によると、サンアントニオ・スパーズがニューヨーク・ニックスを115－111で下した第3戦の平均視聴者数は2380万人。第4クォーター終盤のピーク時は2630万人に到達したとのこと。

今年のファイナルは、第3戦を終えた時点で平均視聴者数が1910万人。『ABC』と『ESPN』が2003年に放映権を獲得してから2番目に多いもので、昨年のファイナル（オクラホマシティ・サンダー対インディアナ・ペイサーズ）と比較すると114パーセント増となっている。

なお、1998年のファイナルはシカゴ・ブルズとユタ・ジャズが対決。1勝1敗で迎えた第3戦では、ブルズがホームのユナイテッド・センターでジャズに96－54で圧勝。最後はブルズが4勝2敗でシリーズを制し、1990年代後期3連覇を達成した。

【動画】今年のファイナル第3戦のトップ10プレー集！





