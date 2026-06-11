“丸目4灯”のトヨタ「プロボックス」

アルパインスタイルは大阪オートメッセで、トヨタ「プロボックス」をベースにしたカスタムモデルを披露しました。独自のアレンジが目を引き、公開後はSNSでもさまざまな反応が寄せられています。

カーオーディオやカスタムパーツを手がけるアルパインスタイルは、2026年2月の大阪オートメッセ2026で複数のカスタムモデルを展示しました。

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その中でも特に注目を集めたのが、商用バンのプロボックスを大胆にアメリカンスタイルへと振り切った「マリナコンセプト」です。

プロボックスは耐久性と積載性の高さから長く支持されてきた実用車ですが、マリナコンセプトではそのシンプルな設計にマッスルカーの力強さを重ね合わせています。

フロントには丸目4灯のヘッドライトを採用し、“ケンメリ”こと4代目スカイライン（C110型）を思わせるクラシカルな雰囲気を演出。リアにはウッドパネルを取り入れ、往年のアメ車のような温かみを加えています。

内装も大きく手が加えられ、セパレートシートをベンチシート風に仕上げるなど、商用車らしさを抑えた落ち着いた空間に。

担当者は「旧車に憧れつつも故障が心配な方に向けて、現代車の信頼性を保ちながら“毎日乗れるアメ車”を目指した」と話していました。

フロントデザインでは従来の角型ではなく丸目4灯を採用した点が大きな挑戦だったといい、内装の仕上げにも特に苦労したとのこと。

また、東京オートサロン2026で寄せられた「リアデザインが弱い」という指摘を踏まえ、大阪オートメッセに向けてリア周りの改良も行われています。

現在はコンセプトモデルながら、会場では「300万円から400万円なら購入したい」という声も多く寄せられており、市販化については、プロボックスの価格に約150万〜200万円のカスタム費用を加えた価格帯で検討しているとのことでした。

ちなみにプロボックスの価格は、191万8400円からなので、約350万円から400万円となるかもしれません。

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ユーザーからはデザインについて「丸目が似合っていてかわいい」「アメ車っぽい雰囲気がいい」といった声が寄せられ、実用性の面でも「普段使いしやすいサイズ感」「毎日乗れるレトロ感がちょうどいい」といった意見が見られました。

会場ではマリナコンセプトのほか、エドウインとのコラボモデル「ソノバ エドウイン エディション」なども展示され、ブースは終始にぎわいを見せていました。