開催：2026.6.11

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 7 - 2 [マリナーズ]

MLBの試合が11日に行われ、オリオールパークでオリオールズとマリナーズが対戦した。

オリオールズの先発投手はブランドン・ヤング、対するマリナーズの先発投手はジョージ・カービーで試合は開始した。

6回裏、3番 ピート・アロンソ 6球目を打ってセンターへのホームランでオリオールズ得点 BAL 1-0 SEA、5番 レオディ・タベラス 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 2-0 SEA、8番 ブレイズ・アレクサンダー 2球目を打ってタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 3-0 SEA

7回裏、6番 ジャクソン・ホリデー 3球目を打って右中間スタンドへの満塁ホームランでオリオールズ得点 BAL 7-0 SEA

8回表、2番 フリオ・ロドリゲス 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでマリナーズ得点 BAL 7-1 SEA、3番 ジョシュア・ネーラー 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 BAL 7-2 SEA

試合は7対2でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのブランドン・ヤングで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はマリナーズのジョージ・カービーで、ここまで5勝6敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-11 10:06:11 更新