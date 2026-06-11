10月11日に大阪デザイン振興プラザで開催を予定していたVR・XRイベント「VketReal in 関西 2026 Osaka」の運営は11日、開催を来年度春頃へ延期すると発表した。

同イベントは「大規模VR系リアルイベントって関東開催が多い。でもVRは距離も場所も超えられる技術。『じゃあ関西から仕掛けよう！』」をテーマとした大規模イベント。関西を拠点とするクリエイターや企業が集い、VR・XRコンテンツを体験しながら交流できる場として企画された。

今年4月から5月31日までパラリアルクリエイター、有志スタッフ、PR大使、企画協力者、公式キービジュアル用アバター立ち絵の募集を開始、さらに企業協賛・個人協賛の受付を開始していた。

だが運営はこの日、「開催延期のお知らせ」を発表。「この度、VketReal in 関西 2026 Osakaにつきまして、開催日を来年度春頃へ延期させていただくこととなりました。2026年10月11日の開催を楽しみにしてくださっていた皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。開催延期に伴い、クリエイターやＰＲ大使、スタッフの募集も延期するとし「皆様により楽しんでいただけるイベントをお届けできるよう、実行委員会一同準備を進めてまいりますので、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです。この度はご迷惑とご心配をおかけしましたこと、重ねてお詫び申し上げます」と呼びかけた。