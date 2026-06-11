映画『スーパーガール』日本語吹替キャストに安元洋貴・新津ちせ・白熊寛嗣・ダイアン津田篤弘＆ユースケ決定
6月26日より日米同時公開される映画『スーパーガール』の日本語吹替キャストに、安元洋貴、新津ちせ、白熊寛嗣、ダイアン・津田篤弘＆ユースケが決定。併せて、ダイアンの2人による就任決定コメント映像も到着した。
【動画】『スーパーガール』ダイアン就任決定映像
『スーパーマン』の系譜を継ぐ本作。型破りで等身大の新世代ヒーロー“スーパーガール”を主人公に据えた新たな物語が幕を開ける。
製作は『スーパーマン』に続き、ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが務める。監督は『アイ，トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピー。女性を主人公に据えた作品を数多く手がける実力派が、新たなヒーロー像をどう描き出すのか、その手腕に期待が高まる。
主人公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを演じるのは、ドラマ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』で注目を集めたミリー・オールコック。異星人の少女ルーシー・メアリー・ノール役にイヴ・リドリー（『三体』）、宇宙最凶の賞金稼ぎロボ役にジェイソン・モモア（『アクアマン』シリーズ）が扮する。さらに、『スーパーマン』でも大活躍を果たした、あのスーパードッグ“クリプト”も再登場する。
待望の日米同時公開まで、いよいよ1ヵ月を切った本作。この度、スーパーガールを取り巻く“くせ者”たちを魅力たっぷりに演じる豪華日本語吹替キャストが解禁された。
一度見たら忘れられない強烈なビジュアルと赤い眼光を持つ宇宙最凶の賞金稼ぎロボ役（ジェイソン・モモア）には、『鬼灯の冷徹』の鬼灯役や『弱虫ペダル』の金城真護役など人気作品のキャラクターを多く担当し、『アクアマン』や『マインクラフト／ザ・ムービー』ほかモモアの吹替を長年務める安元洋貴。
宿敵・クレムへの復讐を心に誓い、スーパーガールと共に強敵に立ち向かう異星人の少女ルーシー役（イヴ・リドリー）には、連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合）での演技や、『アナと雪の女王2』の幼いころのアナ役、『ONE PIECE FILM RED』のロミィ役での声優など、多方面で活躍を見せる新津ちせ。
そして、スーパーガールのクリプトに毒を打ちこみ、ルーシーの家族の命を奪った残忍極まりない強敵クレム役（マティアス・スーナールツ）には、重厚感のある低音ボイスを武器に、アニメ、ゲーム、吹替作品で幅広く活躍し、吹替では「007」シリーズのビル・タナー役や、『キャプテン・マーベル』のロナン役などを担当している白熊寛嗣。
さらに、スーパーガールと対峙する“宇宙のならず者”役には、ダイアン・津田篤宏＆ユースケの2人が大抜てきされた。
あわせて、ダイアンによる就任決定コメント映像も到着。映像で2人は「スーパーガールと僕たちの活躍を、ぜひ映画館でご覧ください！」と呼びかけ、「この夏は、映画館でゴイゴイスーパーガール！」 とダイアンらしいポーズを決めている。今回2人が演じる“宇宙のならず者”には、いったいどんな戦いが待ち受けているのか。そして、強敵の出現でスーパーガールの運命はどう動くのか。“完璧じゃない”等身大スーパーヒロインの戦いの行方から目が離せない。
また今回、映画公開を記念し、SHIBUYA TSUTAYA 1Fにて「SUPERGIRL POP-UP STORE」を6月16〜28日の期間で開催することが決定。POP-UP STOREのキービジュアルには招き猫、海老天、寿司といった日本を象徴するアイコンが随所に散りばめられ、遊び心あふれるユニークなデザインに。
期間中はSHIBUYA TSUTAYA 1F全エリアが映画の世界観に没入できる特別仕様となり、作品の主要キャラクターであるスーパーガール、ロボ、ベイビー・クリプトの等身大スタチューも登場。グッズコーナーでは、『スーパーガール』の新作グッズやDC関連グッズも勢揃い。
さらにPOP-UP STORE先行販売商品として、クリエイティブ集団「CEKAI」プロデュースによる人気アーティストとのコラボアイテムを数量限定販売。宇宙仕様の店内でキャラクターたちと記念に写真を撮るのもよし、お気に入りのグッズを見つけるのもよし。映画『スーパーガール』に期待ふくらむPOP-UP STOREも注目だ。
映画『スーパーガール』は、6月26日より日米同時公開。
【動画】『スーパーガール』ダイアン就任決定映像
『スーパーマン』の系譜を継ぐ本作。型破りで等身大の新世代ヒーロー“スーパーガール”を主人公に据えた新たな物語が幕を開ける。
製作は『スーパーマン』に続き、ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが務める。監督は『アイ，トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピー。女性を主人公に据えた作品を数多く手がける実力派が、新たなヒーロー像をどう描き出すのか、その手腕に期待が高まる。
待望の日米同時公開まで、いよいよ1ヵ月を切った本作。この度、スーパーガールを取り巻く“くせ者”たちを魅力たっぷりに演じる豪華日本語吹替キャストが解禁された。
一度見たら忘れられない強烈なビジュアルと赤い眼光を持つ宇宙最凶の賞金稼ぎロボ役（ジェイソン・モモア）には、『鬼灯の冷徹』の鬼灯役や『弱虫ペダル』の金城真護役など人気作品のキャラクターを多く担当し、『アクアマン』や『マインクラフト／ザ・ムービー』ほかモモアの吹替を長年務める安元洋貴。
宿敵・クレムへの復讐を心に誓い、スーパーガールと共に強敵に立ち向かう異星人の少女ルーシー役（イヴ・リドリー）には、連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合）での演技や、『アナと雪の女王2』の幼いころのアナ役、『ONE PIECE FILM RED』のロミィ役での声優など、多方面で活躍を見せる新津ちせ。
そして、スーパーガールのクリプトに毒を打ちこみ、ルーシーの家族の命を奪った残忍極まりない強敵クレム役（マティアス・スーナールツ）には、重厚感のある低音ボイスを武器に、アニメ、ゲーム、吹替作品で幅広く活躍し、吹替では「007」シリーズのビル・タナー役や、『キャプテン・マーベル』のロナン役などを担当している白熊寛嗣。
さらに、スーパーガールと対峙する“宇宙のならず者”役には、ダイアン・津田篤宏＆ユースケの2人が大抜てきされた。
あわせて、ダイアンによる就任決定コメント映像も到着。映像で2人は「スーパーガールと僕たちの活躍を、ぜひ映画館でご覧ください！」と呼びかけ、「この夏は、映画館でゴイゴイスーパーガール！」 とダイアンらしいポーズを決めている。今回2人が演じる“宇宙のならず者”には、いったいどんな戦いが待ち受けているのか。そして、強敵の出現でスーパーガールの運命はどう動くのか。“完璧じゃない”等身大スーパーヒロインの戦いの行方から目が離せない。
また今回、映画公開を記念し、SHIBUYA TSUTAYA 1Fにて「SUPERGIRL POP-UP STORE」を6月16〜28日の期間で開催することが決定。POP-UP STOREのキービジュアルには招き猫、海老天、寿司といった日本を象徴するアイコンが随所に散りばめられ、遊び心あふれるユニークなデザインに。
期間中はSHIBUYA TSUTAYA 1F全エリアが映画の世界観に没入できる特別仕様となり、作品の主要キャラクターであるスーパーガール、ロボ、ベイビー・クリプトの等身大スタチューも登場。グッズコーナーでは、『スーパーガール』の新作グッズやDC関連グッズも勢揃い。
さらにPOP-UP STORE先行販売商品として、クリエイティブ集団「CEKAI」プロデュースによる人気アーティストとのコラボアイテムを数量限定販売。宇宙仕様の店内でキャラクターたちと記念に写真を撮るのもよし、お気に入りのグッズを見つけるのもよし。映画『スーパーガール』に期待ふくらむPOP-UP STOREも注目だ。
映画『スーパーガール』は、6月26日より日米同時公開。