スバル×トヨタ共同開発

スバルのアメリカ法人は2026年4月1日、ニューヨーク国際自動車ショーでフル電動SUV「ゲッタウェイ」を世界初公開しました。新しいEVデザインやコンセプトが注目され、発表直後からユーザーの間でもさまざまな反応が寄せられています。

今回披露されたゲッタウェイは、スバルのグローバルBEV（バッテリー式電気自動車）第4弾となるミドルサイズSUVで、トヨタとの共同開発により誕生しました。

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両社の技術を組み合わせ、電動化時代に向けた新たな価値づくりを目指したモデルとして位置づけられています。

スバルのBEVとしては最大サイズとなり、広い室内空間を生かして3列シートを採用。ファミリー層やレジャーユースなど、多人数乗車に対応できるパッケージングが特徴です。

車名の「ゲッタウェイ」には“気分転換に出かける”という意味が込められ、移動だけでなく体験そのものを豊かにする存在を意図しています。

エクステリアはシームレスなフロントフェイスと重厚感のあるボディ造形で先進性と存在感を両立。フロントの六連星マークとリアのSUBARUロゴは自発光タイプとなっており、夜間の視認性とブランドらしさを際立たせます。

インテリアは横基調のコックピットに12.3インチデジタルメーターと14インチタッチディスプレイを配置し、物理スイッチも併用することで操作性を確保しました。

パワートレインは前後モーターによる4WDで、最大出力420馬力を発生します。スバルが培ってきた4WD制御技術を生かし、ドライバーの操作に忠実な安定性を追求。最低地上高は約210mmとスズキ「ジムニー」を超える高さで、SUVとしての基本性能も重視されています。

バッテリーは77.0kWhと95.8kWhの2種類を設定し、後者では一充電走行距離300マイル（約480km）以上を見込むとしています。

温度管理技術により充電効率を高め、残量10％から80％までを約30分で回復できる急速充電性能も備えました。

グレードは「プレミアム」「リミテッド」「ツーリング」の3種類を展開予定で、価格や詳細な仕様は2026年後半の発売時期が近づき次第公表される見通しです。

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ユーザーからはデザインについて「未来感があっていい」「光るロゴが印象的」「サイズ感がちょうどいい」といった声が寄せられています。

走りや性能面では「雪道でも強そう」といった意見があり、実用性に関しては「家族で使いやすい」「長距離でも快適そう」といった反応も見られました。

スバルはゲッタウェイの投入によりBEVラインナップをさらに拡大し、電動化戦略を加速させる考えを示しています。