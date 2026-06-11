「自分にもっと才能があれば…」

誰しも一度はそう思ったことがあるだろう。活躍する同期、年下の有名人、同世代の天才…素直な称賛とは裏腹に「自分だって、本気出せばできるはず…」と思い悩んでいないだろうか。

「『才能がない』と諦める必要なんてない。」そう語るのは、“才能”をテーマにした漫画『左ききのエレン』で累計420万部超を突破した漫画家のかっぴー氏だ。現在はアニメ化・複数連載を抱える人気漫画家だが、実は誰よりも才能に苦悩し続け、25年以上『才能の正体』を考え続けてきた。今回はその“実践的な才能論”を初めてまとめた書籍『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』の中から、「あなたが持つ才能の正体」に迫る。

職場の「仕事ができない人」

みなさんの職場には「仕事ができない人」がいるでしょうか。ミスが多い、やる気がない、遅い、質が低い……一口に「仕事ができない」と言っても、いろいろなパターンがあると思います。

僕は今は漫画家という仕事をしていますが、その前のサラリーマン時代は、みんなが当たり前にできる仕事ことすら、とても苦手でした。言ってしまえば、仕事ができなかったのです。

たとえば、寝坊してプレゼンをすっぽかしたことは一度ではないし、あろうことか打ち合わせの最中に寝てしまったこともあります。スケジュール管理も大の苦手で、約束を覚えていなかったり、ダブルブッキングすることもしょっちゅうでした。今考えると、当時の職場の上司や同僚には、感謝してもしきれません。

「ハマった」瞬間が訪れるまで

ただ、そんな中でも、僕は自分が「仕事ができない」ことに落ち込んでいたかというと、必ずしもそういうわけでもありません。

当時の尊敬する上司から、「お前には何かある。けど、場所はここじゃないかもしれない」と言われ続けていたからです。そうして、仕事ができなくても「自分には何かあるはず」「まだ、ハマっていないだけ」だと思っていました。

当時の時代背景もあってほぼ不眠不休のように働いていたのに、仕事はできませんでした。でも、心の中ではどこか希望を持って働いていたのです。

人生を楽しめる人の特徴

「置かれた場所で咲きなさい」

そんな格言があります。現状を環境のせいにせず、今ある場所で最善を尽くすべきだという考え方です。これは「人生の知恵」として受け入れられてきました。与えられた状況の中で自分なりの幸せを見出し、人生を豊かにするためのマインドセットです。

しかし僕は、この言葉を文字通りに受け入れるだけではいけないと考えています。自分が今、仕事ができない状態で、「ハマっていない」状態なら、自分から「ハマれる場所」を選びにいかないといけない。

咲く場所は、自分で選んでいくべきものなのです。

（この記事は『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』に関する特別な書き下ろし原稿です）