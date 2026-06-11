　11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1200円安の6万3140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

70888.66円　　ボリンジャーバンド3σ
68618.57円　　ボリンジャーバンド2σ
66348.49円　　ボリンジャーバンド1σ
65955.00円　　一目均衡表・転換線
64674.00円　　5日移動平均
64179.27円　　10日日経平均株価現物終値
64078.40円　　25日移動平均
63955.00円　　一目均衡表・基準線
63140.00円　　11日夜間取引終値
61808.31円　　ボリンジャーバンド-1σ
59538.23円　　ボリンジャーバンド2σ
58840.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
58769.73円　　75日移動平均
57268.14円　　ボリンジャーバンド3σ
56850.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52797.70円　　200日移動平均

株探ニュース