日経225先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1200円安の6万3140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
70888.66円 ボリンジャーバンド3σ
68618.57円 ボリンジャーバンド2σ
66348.49円 ボリンジャーバンド1σ
65955.00円 一目均衡表・転換線
64674.00円 5日移動平均
64179.27円 10日日経平均株価現物終値
64078.40円 25日移動平均
63955.00円 一目均衡表・基準線
63140.00円 11日夜間取引終値
61808.31円 ボリンジャーバンド-1σ
59538.23円 ボリンジャーバンド2σ
58840.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
58769.73円 75日移動平均
57268.14円 ボリンジャーバンド3σ
56850.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52797.70円 200日移動平均
株探ニュース
70888.66円 ボリンジャーバンド3σ
68618.57円 ボリンジャーバンド2σ
66348.49円 ボリンジャーバンド1σ
65955.00円 一目均衡表・転換線
64674.00円 5日移動平均
64179.27円 10日日経平均株価現物終値
64078.40円 25日移動平均
63955.00円 一目均衡表・基準線
63140.00円 11日夜間取引終値
61808.31円 ボリンジャーバンド-1σ
59538.23円 ボリンジャーバンド2σ
58840.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
58769.73円 75日移動平均
57268.14円 ボリンジャーバンド3σ
56850.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52797.70円 200日移動平均
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