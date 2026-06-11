

大三島匠を演じる本郷奏多（C）TBS

俳優の本郷奏多が、TBS７月期の火曜ドラマ枠『君の好きは無敵』に出演。杏奈（松本若菜）と瀬尾（佐野勇斗）の前に立ちはだかるキャラクター会社の社長・大三島匠を演じる。

TBSでは、７月期の火曜ドラマ枠（毎週火曜よる10時）で松本若菜が主演を務め、佐野勇斗が共演する『君の好きは無敵』を放送する。完全オリジナルストーリーである本作は、世界中で愛されるキャラクターを長きにわたり生み出し続け、“かわいい”を牽引してきた株式会社サンリオが取材協力。

松本演じる「かわいい」も「好き」もよくわからない元コンサル・草壁杏奈と、佐野演じる偏屈変人訳ありキャラクターデザイナー・瀬尾深月というちぐはぐな男女が、たった２人で世界的大人気キャラクター誕生を目指す姿を描く。２人はどのようにして、どんな「かわいい」キャラクターを生み出していくのか！？キャラクタービジネス業界を舞台に繰り広げられる、「かわいい」と「好き」が溢れるポジティブ＆パワフルラブコメディ。

MERRYを変えた若き社長役に本郷奏多

杏奈と瀬尾の前に立ちはだかる、キャラクター会社・MERRYの代表取締役社長・大三島匠（おおみしま・たくみ）を演じるのは、Netflixシリーズ「幽☆遊☆白書」、大河ドラマ『光る君へ』、今年の４月クールで主演を務めたドラマ『時光代理人』など、多数の話題作に出演し、圧倒的な存在感で数々の作品に色を添える実力派俳優・本郷奏多。

大三島は、５年前に経営不振に苦しんでいたMERRYの抜本的改革を託され、外部から招かれた剛腕の新社長。穏やかで礼儀正しいが、その裏に冷徹な顔を隠し持った人物だ。大胆な改革によってMERRYをＶ字回復へ導く一方、そのやり方はMERRYが長きにわたって守り続けてきた理念をも覆しかねないもので、変わりゆくMERRYに複雑な想いを抱える者も少なくない模様。そんな大三島の存在が、世界的大人気キャラクターの誕生を目指す杏奈と瀬尾の脅威となっていくのか!?

本郷奏多コメント

杏奈と瀬尾の前に立ちはだかるキャラクター会社・MERRYの代表取締役社長、大三島匠役を演じさせていただくことになりました。

僕自身、小さい頃から色々な可愛いキャラクターが好きで、グッズやぬいぐるみ等たくさん触れあって育ってきたので、今回の撮影現場に可愛いものが溢れていてとてもハッピーです。

しかし大三島はビジネスライクな人物なので、現場の“可愛い”に油断せず、存在感のある敵キャラとして演じていけたらと思います。

楽しみにしていてください！