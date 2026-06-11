セ・パ両リーグは１０日、５月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を発表した。セは阪神勢で投手は高橋遥人投手（３０）が２度目、野手は佐藤輝明内野手（２７）が４度目の選出となり、ともに２カ月連続で受賞。同一球団の同じ２選手が続けて選ばれるのは、史上初の快挙となった。パの投手は日本ハムの伊藤大海投手（２８）が３度目、打者は西武のネビン内野手（２９）が２度目の選出となった。

３、４月度の初受賞から連続での受賞となった高橋。「成績を見たときに無理だろうって感じだったので、びっくりです。うれしいです」と喜びを語った。５月は４試合に登板し、１完封を含む３勝負けなしの防御率１・５２。球団の投手で２カ月連続の受賞は、２０１３年５、６月の能見篤史以来となる。

抜群の安定感を見せた中で、印象に残った登板は完封した試合ではなかった。選んだのは５月２２日の巨人戦（東京ド）。勝利投手になったが、キャベッジに一発を浴びるなど、６回２／３を投げ今季ワーストの４失点だった。「打たれて悔しかった。もっと圧倒的なボールを投げたいと、試合の後に思いました」。開幕から圧倒的な投球を続け、自らに求めるものも日々高くなっている。

佐藤輝は球団の野手では初となる、２カ月連続での受賞。「しっかりいい活躍ができたので、よかったなと思います」と振り返った。開幕から決めたスタートダッシュの勢いは５月も衰えず。月間打率・３６３、７本塁打、１４打点と文句のない数字を残した。

もっとも印象に残ってる試合は、５月１９日に倉敷で行われた中日戦。祖父母が観戦に訪れた中で、１２号２ランを放つなど、３安打の大暴れだった。「（家族も）喜んでくれたのでよかったです」と笑顔で語った。

連続受賞をお互いにたたえ合った。左腕は「（佐藤輝は）どの試合、球場でもホームランを打つし、本当にすごい。尊敬します」と絶賛。一方の佐藤輝は「（高橋は）常に安心感がある。今のタイガースには欠かせない存在」と語った。頼れる投打の柱が、まだまだチームをけん引していく。