「日本ハム４−２ＤｅＮＡ」（１０日、エスコンフィールド）

大好きな季節に戻って来た。左手首骨折から１軍復帰２戦目の日本ハム・水谷瞬外野手が、同点弾＆決勝適時打で３打点の大活躍。チームに今季初の６連勝をもたらし「なぜか今日は打てる気がしていた」とほほ笑んだ。

逆転された直後の五回は初球のカーブを捉える左中間への２号ソロ。“確信歩き”の一発を放つと、同点の七回は追い込まれながらフォークを左前に引っ張って勝ち越しの２点適時打。塁上で飛び上がって喜びを爆発させた。実は五回の打席から、打撃用手袋を新品に交換。「何か（フィーリングが）違う感じがした。バッティンググローブのおかげ」と“第六感”を理由に挙げ、おどけてみせた。

２０２４年は交流戦歴代最高打率・４３８でＭＶＰを獲得。昨季も６月に調子を上げた。「プロに入ってから、ここからの時期は上がって来ているイメージがある」と自信をのぞかせた。

６連勝は２４年８月以来。貯金４は今季最多だ。新庄監督も「勝ち癖は今ついているんで」と認める強さ。“交流戦男”の水谷の帰還が、さらに勢いを加速させていく。