「ソフトバンク６−２阪神」（１０日、みずほペイペイドーム）

無情にも白球が右翼テラス席へ飛び込むと、阪神・大竹耕太郎投手は苦い表情を浮かべた。かつての本拠地で移籍後初の凱旋登板となった大竹は、２被弾に沈み自身５連敗。２４年まで自主トレをともにした元ソフトバンク・和田毅氏がテレビ解説を務めていたが、師匠の前で白星をつかむことはできなかった。

「勝つために投げているので。僕が１点も取られなければチームは負けることはない」と責任を背負った左腕。前夜６本塁打のタカ打線が襲いかかったのは２−０の四回１死の場面だ。柳田に１ボールから投じたチェンジアップを完璧に捉えられ、右越えソロを浴びた。さらに２死一、三塁とピンチに陥ると、中野の適時失策で同点。続く五回、近藤に右中間へ勝ち越しソロを献上した。

ただ、悲観するばかりではない。初回に２四球などでピンチを背負ったが、三回まではスコアボードにゼロを並べた。「きっちりいってカウントを悪くしてフォアボールもありましたけど、全体としては良い攻め方ができた」と収穫も得た５回３失点（自責２）。「（藤川）監督もおっしゃっていましたけど、前向きにやっていくしかない」と視線を上げた。