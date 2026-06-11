映画『（LOVE SONG）』、週間映像ランキング2冠【オリコンランキング】
俳優・森崎ウィンとSnow Man・向井康二がW主演を務めた映画『（LOVE SONG）』（2025年10月公開）のDVD&Blu-ray Discが、6月11日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で2冠を達成した。
【写真】これがアドリブ？イチャイチャする森崎ウィンと向井康二
同日付「オリコン週間DVDランキング」では、『（LOVE SONG） DVD豪華版』が初週売上0.6万枚で1位を獲得し、『（LOVE SONG） DVD通常版』も週間売上0.2万枚で4位にランクイン。「オリコン週間Blu-ray Discランキング」では、『（LOVE SONG） Blu-ray豪華版』が初週売上1.1万枚で1位を獲得した。
本作は、世界的な人気を誇るBLドラマ『2gether』を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとり、共にアジアにルーツを持つ森崎と向井がW主演を務める日タイ共同制作映画。東京とバンコクを舞台に、異国の地で再会した2人が心を通わせていく姿を、温かな視点で描いたラブストーリーとなっている。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始。
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日＞
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同日付「オリコン週間DVDランキング」では、『（LOVE SONG） DVD豪華版』が初週売上0.6万枚で1位を獲得し、『（LOVE SONG） DVD通常版』も週間売上0.2万枚で4位にランクイン。「オリコン週間Blu-ray Discランキング」では、『（LOVE SONG） Blu-ray豪華版』が初週売上1.1万枚で1位を獲得した。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始。
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日＞