ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は５８７ドル安 ナスダックも１．１％の大幅安
NY株式10日（NY時間14:11）（日本時間03:11）
ダウ平均 50284.35（-587.76 -1.16%）
ナスダック 25381.21（-297.61 -1.16%）
CME日経平均先物 64010（大証終比：-330 -0.52%）
欧州株式10日終値
英FT100 10254.81（+27.48 +0.27%）
独DAX 24195.31（-237.75 -0.97%）
仏CAC40 8161.83（-41.60 -0.51%）
米国債利回り
2年債 4.122（+0.004）
10年債 4.536（+0.020）
30年債 5.022（+0.025）
期待インフレ率 2.352（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.076（+0.033）
英 国 4.931（+0.028）
カナダ 3.486（-0.001）
豪 州 4.890（-0.029）
日 本 2.679（+0.005）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.57（+2.37 +2.69%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4137.50（-148.90 -3.47%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝61935.23（-181.12 -0.29%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝0993万9366（-29066 -0.29%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50284.35（-587.76 -1.16%）
ナスダック 25381.21（-297.61 -1.16%）
CME日経平均先物 64010（大証終比：-330 -0.52%）
欧州株式10日終値
英FT100 10254.81（+27.48 +0.27%）
独DAX 24195.31（-237.75 -0.97%）
仏CAC40 8161.83（-41.60 -0.51%）
米国債利回り
2年債 4.122（+0.004）
10年債 4.536（+0.020）
30年債 5.022（+0.025）
期待インフレ率 2.352（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.076（+0.033）
英 国 4.931（+0.028）
カナダ 3.486（-0.001）
豪 州 4.890（-0.029）
日 本 2.679（+0.005）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.57（+2.37 +2.69%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4137.50（-148.90 -3.47%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝61935.23（-181.12 -0.29%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝0993万9366（-29066 -0.29%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ