「ファーム・西地区、広島４−２阪神」（１０日、由宇球場）

阪神は手痛い失策が絡んで逆転負け。２点リードの六回、一塁・アルナエスの後逸もあって、小川が逆転を許した。

この失策も含め、内野陣が計４失策。１０日の試合終了時点で、阪神２軍の失策数は「５７」で、ファーム・リーグ西地区で最多となっている。

なお、先発の伊原は５回３安打無失点。自身初の開幕ローテ入りを果たしながら「腰部の張り」で２軍調整中の左腕は確実に段階を踏んでいる。

試合後の平田２軍監督の一問一答は、以下の通り。

◇ ◇

−伊原は５回無失点。

「味方に（失策で）あんだけ足引っ張られてもね、落ち着いて。やっぱコントロールがいいわな。球のキレも良くなってきてるし、テンポは相変わらず良いし、申し分ないんじゃない？（前回は）リリーフだったから、最初からマックスで投げてた。今日はある程度ペース配分も考えながら投げて、順調に５イニングという感じだね」

−バッテリーを組んだ栄枝は大瀬良から本塁打も放った。

「久しぶりのスタメンだったしね。いいところを見せてくれたよな。ただ、（投手が）小川のところでなんとかね…エラーが絡んだんだけど…先頭のフォアボールといい、その後の粘りっちゅうかな、もう一つ粘りきれんかったね」

−チームとしては４失策。守備のほころびが失点につながった

「ほころびじゃない、ミスやん。やっぱりミスするのには原因があるんでね。打球が来た時にね、いろんなことを考えすぎ、まずはひとつのアウトをね…。こういうミスをしっかりと次につなげないと。ずーっと一緒でしょ？６月にもなって。ずっと改善されないまま。そういうところを改善しながら、次に生かしていかないといけないから」