「また足が長くなったよね」宮世琉弥、圧巻スタイルに反響！ 「スタイルやばっ！」「最高にイケメン」
俳優で歌手の宮世琉弥さんは6月9日、自身のInstagramを更新。ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官』（テレビ朝日系）のオフショットを公開したところ、圧巻のスタイルに絶賛の声が寄せられています。
【写真】圧巻スタイルを披露した宮世琉弥
ファンからは「立ち姿も最高にイケメン」「ドンッ！って立っててかっこいい」「スタイルやばっ！」「また足が長くなったよね」「なんか輝いて見える(笑)」「眩しそうな顔愛おしすぎる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】圧巻スタイルを披露した宮世琉弥
「ドンッ！って立っててかっこいい」宮世さんは「晴れ男」とつづり、快晴の屋上で撮影した1枚の写真を投稿。スーツ姿で撮影した全身ショットです。宮世さんのすらっと伸びた脚の長さが際立っています。まさに圧巻のスタイルです。
「過去一かも」「破壊力えげつない」5月21日にも、同ドラマのオフショットを投稿した宮世さん。同じくスーツを着用していますが、こちらは顔立ちの美しさが目を引く1枚です。ファンからは「過去一かも」「破壊力えげつない」「キリッとしてカッコいい」など、絶賛の声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)