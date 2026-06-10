ついさっきまで楽しく会話していた人が、別の人と揉めている。

【意外な展開】運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

一体何があったのか？ その人のもとへ舞い戻ると......。

香川県在住の70代女性・ミスズさんの親切自慢。

＜ミスズさんからのおたより＞

今から20年前、大学に通う娘の所に行くため高松から大阪行きの高速バスに乗りました。

隣の席は、アメリカから来たという若い男性。

色々話を聞くと、その方は日本に出張で来ていて、休暇が取れたので香川に遊びに来ていて、そして大阪へ帰る所だと言っていました。

振り返るとまさかの光景

お仕事の話、また私の娘の話などで盛り上がり、あっという間に大阪に到着。

私は彼に挨拶をし、先に降りて駅の方に歩いていました。

しかし、途中で振り返ると、あの男性が何やらドライバーと口論になっていて、バスの横でリュックの中身を全部広げているのが見えました。

私は慌てて引き返し、事情を聞いてみました。

なんでも、持っていたはずのチケットが無くて揉めているようでした（その当時降りる際にチケットを回収していました）。

そこで私はもう一度バスの中に戻り、私達の座席の周りを探してみました。すると床に落ちていたチケットが見つかりました。

その後、ホテルまでも同行して

そして彼もドライバーの方も一安心し、とても喜ばれました。

また男性は日本語が話せずホテルまでの行き方がわからないようでしたのでホテルまで一緒について行ってあげました。

とても感謝されこちらまで心が温かくなりました。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

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