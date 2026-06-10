ビクター・ウェンバンヤマがファイナル第3戦で大暴れ…マジックに次ぐ若さで快記録

6月9日（現地時間8日、日付は以下同）に敵地マディソン・スクエア・ガーデンで開催された「NBAファイナル2026」第3戦は、アウェーのサンアントニオ・スパーズが115－111でニューヨーク・ニックスを下し、シリーズ初勝利を手にした。

この日スパーズは48分間のうち37分28秒間でリードを保持。とはいえ、1点リードで迎えた第4クォーターは、手に汗握る激戦となった。残り8分10秒でスパーズがリードを7点へ広げ、ビクター・ウェンバンヤマの3ポイントシュートが決まって2ケタになったかと思われたが、コーチズチャレンジによってケルドン・ジョンソンのオフェンシブ・ファウルがコールされてノーカウントに。

すると直後のポゼッションで、ニックスのジェイレン・ブランソンがドライブでこじ開けて5点差へ縮めると、スパーズがタイムアウト。その後ウェンバンヤマがフリースローで加点も、ニックスも負けじと応戦。残り4分50秒でスパーズは8点差をつけたが、粘るニックスが徐々に詰め寄り、残り33.7秒にブランソンの長距離砲で3点差へ。

だがスパーズはディアロン・フォックスがステップバックジャンパーをヒット。OG・アヌノビーの3ポイントでニックスが残り9.4秒で2点差へ迫るも、残り6.8秒にステフォン・キャッスルがフリースロー2本を着実に決めて勝負あり。これで、今シーズンのスパーズはレギュラーシーズンからプレーオフ、ファイナルにおいていずれも3連敗を回避した。

スパーズではウェンバンヤマがフィールドゴール成功率61.1パーセント（11／18）の計32得点に8リバウンド6アシスト2スティール3ブロック、キャッスルが23得点5リバウンド5アシスト、ディラン・ハーパーが13得点9リバウンド4アシスト、フォックスが12得点8アシスト2ブロック、ジュリアン・シャンペニーが12得点3アシスト、デビン・バセルが11得点4リバウンドをマーク。

22歳と155日のウェンバンヤマは、アービン“マジック”ジョンソン（元ロサンゼルス・レイカーズ／20歳と276日）に次いで、ファイナルの大舞台で30得点5リバウンド5アシスト以上を残した歴代2番目の最年少選手に。

また、キャリア3年目でプレーオフデビューを飾ったウェンバンヤマは、ここまで20試合をプレーし、出場選手でトップの平均3.5ブロックを記録し、計70本へ到達。1974年に公式記録になってから、1994年に当時デンバー・ナゲッツのディケンベ・ムトンボが残した69本（平均5.8本）を抜き、プレーオフデビューした選手では歴代最多に到達した。

11日の第4戦で、スパーズは2勝2敗のタイへ持ち込むことができるのか。もしニックスの逆襲に遭って敗れてしまうと1勝3敗で王手をかけられてしまうだけに、両チームにとって必勝のゲームとなるだけに必見だ。

【動画】ファイナル第3戦で大暴れしたウェンバンヤマ！





