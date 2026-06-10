本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (10日大引け後 発表分)
※6月30日、東証グロース市場に上場予定のネイス <589A> [東証Ｇ]は10日、仮条件を発表した。
●ネイス <589A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：6月30日
事業内容：子ども向け体操教室の運営（直営及びフランチャイズ方式）
及び、児童発達支援・放課後等デイサービス施設の運営
（直営方式）
仮条件：1290円～1320円
想定発行価格：1290円
上場時発行済み株式数：410万株
公募：10万株
売り出し：105万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限17万2500株
ブックビルディング期間：6月12日～18日
公開価格決定日：6月19日
申込期間：6月22日～25日
払込日：6月29日
主幹事：岡三証券
[2026年6月10日]
株探ニュース
●ネイス <589A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：6月30日
事業内容：子ども向け体操教室の運営（直営及びフランチャイズ方式）
及び、児童発達支援・放課後等デイサービス施設の運営
（直営方式）
仮条件：1290円～1320円
想定発行価格：1290円
上場時発行済み株式数：410万株
公募：10万株
売り出し：105万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限17万2500株
ブックビルディング期間：6月12日～18日
公開価格決定日：6月19日
申込期間：6月22日～25日
払込日：6月29日
主幹事：岡三証券
[2026年6月10日]
株探ニュース