お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（61）が、9日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、お笑いタレント玉袋筋太郎の芸能生活40周年パーティーの裏話を語った。

パーティーは6日、東京・明治記念館で開かれ、玉袋より芸歴が2年下の太田も招待された。近い席には、放送作家でタレントの高田文夫、テリー伊藤、タレント松本明子、さらにAV監督の村西とおる、フリーアナウンサー徳光和夫ら、濃いメンバーがそろっていたという。

式では出席者たちによるスピーチの時間ももうけられ、徳光もマイクを託された。太田は、徳光が「私はですね。実はたまちゃんとはですね、1回しか会ったことがないんです」と、まさかのエピソードを明かしたと説明。「何でそんなやつ呼んでるんだ」とツッコミを入れた。

ところが、徳光の話はその後、急展開を迎えた。太田は「それより気になるのは、私の息子です。滑舌が悪い！」と、徳光のスピーチを回顧した。式の司会を務めたのは、徳光の次男でタレントの徳光正行と、TBS外山恵理アナ。徳光は息子の進行ぶりに、公開ダメ出しを行ったという。

徳光正は、式の中で「司会の生島ヒロシでございます」などと自己紹介し、外山アナから「そういうの、いいですから」とツッコミを受けていたという。太田は「“滑舌が悪いしね。我が盟友、生島ヒロシをネタに使うとは何事だ！”って、怒ってるんだよ」と、徳光の不機嫌ぶりを明かしていた。