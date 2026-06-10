11日は各地夏日に、土日は各地で晴れて 真夏日に迫る暑さに【これからの天気(6月10日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
11日(木)は、各地で暑さが増す見込みです。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆6月11日(木)の天気
・上越地方
穏やかな晴れの天気になるでしょう。
最高気温は23～24℃と日中は汗ばむ陽気ですが、朝晩はヒンヤリしそうです。
服装でうまく調節をしてください。
・中越地方
昼ごろまでは、日差しがたっぷり届くでしょう。
山沿いでは、最高気温が25℃以上の夏日のところが多くなりそうです。
ただ、朝晩は冷えて、日中の気温の変化が大きくなるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
朝から強い日差しが照りつけるでしょう。
しっかりと日焼け対策をしてお過ごしください。
また、昼間はグングン気温が上がりカラッとした暑さになりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
一日を通してよく晴れるでしょう。
最高気温は、佐渡では23℃と過ごしやすい陽気ですが、下越では各地で夏日になりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
各地とも青空が広がるでしょう。
朝は少し空気がヒンヤリしますが、日中の最高気温は24℃前後のところが多く、今日より2℃ほど高くなりそうです。
◆風と波
11日(木)は、風・波ともに比較的穏やかでしょう。
◆週間予報
12日(金)は広く晴れますが、上空の寒気の影響で一部でにわか雨のところがあるでしょう。
土日は各地で晴れて、真夏日に迫る暑さになりそうです。
一方、15日(月)と16日(火)は厚い雲に覆われて所々で雨が降るでしょう。
11日(木)は広く夏日になりそうです。熱中症に注意をしてお過ごしください。
11日(木)は、各地で暑さが増す見込みです。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆6月11日(木)の天気
・上越地方
穏やかな晴れの天気になるでしょう。
最高気温は23～24℃と日中は汗ばむ陽気ですが、朝晩はヒンヤリしそうです。
服装でうまく調節をしてください。
・中越地方
昼ごろまでは、日差しがたっぷり届くでしょう。
山沿いでは、最高気温が25℃以上の夏日のところが多くなりそうです。
ただ、朝晩は冷えて、日中の気温の変化が大きくなるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
朝から強い日差しが照りつけるでしょう。
しっかりと日焼け対策をしてお過ごしください。
また、昼間はグングン気温が上がりカラッとした暑さになりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
一日を通してよく晴れるでしょう。
最高気温は、佐渡では23℃と過ごしやすい陽気ですが、下越では各地で夏日になりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
各地とも青空が広がるでしょう。
朝は少し空気がヒンヤリしますが、日中の最高気温は24℃前後のところが多く、今日より2℃ほど高くなりそうです。
◆風と波
11日(木)は、風・波ともに比較的穏やかでしょう。
◆週間予報
12日(金)は広く晴れますが、上空の寒気の影響で一部でにわか雨のところがあるでしょう。
土日は各地で晴れて、真夏日に迫る暑さになりそうです。
一方、15日(月)と16日(火)は厚い雲に覆われて所々で雨が降るでしょう。
11日(木)は広く夏日になりそうです。熱中症に注意をしてお過ごしください。