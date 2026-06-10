これからの気象情報です。

11日(木)は、各地で暑さが増す見込みです。



◆警報・注意報

この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。



◆6月11日(木)の天気

・上越地方

穏やかな晴れの天気になるでしょう。

最高気温は23～24℃と日中は汗ばむ陽気ですが、朝晩はヒンヤリしそうです。

服装でうまく調節をしてください。



・中越地方

昼ごろまでは、日差しがたっぷり届くでしょう。

山沿いでは、最高気温が25℃以上の夏日のところが多くなりそうです。

ただ、朝晩は冷えて、日中の気温の変化が大きくなるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

朝から強い日差しが照りつけるでしょう。

しっかりと日焼け対策をしてお過ごしください。

また、昼間はグングン気温が上がりカラッとした暑さになりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

一日を通してよく晴れるでしょう。

最高気温は、佐渡では23℃と過ごしやすい陽気ですが、下越では各地で夏日になりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

各地とも青空が広がるでしょう。

朝は少し空気がヒンヤリしますが、日中の最高気温は24℃前後のところが多く、今日より2℃ほど高くなりそうです。



◆風と波

11日(木)は、風・波ともに比較的穏やかでしょう。



◆週間予報

12日(金)は広く晴れますが、上空の寒気の影響で一部でにわか雨のところがあるでしょう。

土日は各地で晴れて、真夏日に迫る暑さになりそうです。

一方、15日(月)と16日(火)は厚い雲に覆われて所々で雨が降るでしょう。



11日(木)は広く夏日になりそうです。熱中症に注意をしてお過ごしください。