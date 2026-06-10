シンガポールメディアの聯合早報は9日、4月の訪韓外国人の「グローバル韓流消費額」が過去最高を記録したと報じた。

韓国観光公社のデータによると、今年4月に韓国を訪れた外国人による「グローバル韓流消費額」は1兆3300億ウォン（約1400億円）に達した。前年同月比54．6％増となり、単月として過去最高を記録した。

韓国・聯合ニュースによると、韓国の人気グループ BTS（防弾少年団）が3月にソウル・光化門広場でカムバック公演を開催したことを受け、同月の「グローバル韓流消費額」は史上初めて1兆ウォン（約1050億円円）を突破した。BTSは4月に京畿道高陽市でワールドツアーを開始し、関連消費額はさらに増えた。

「グローバル韓流消費額」とは、訪韓外国人のクレジットカード利用額のうち、観光と無関係な消費や、宿泊費・交通費など韓流文化の影響を受けにくい消費を除外して算出される金額。対象となるのは、公演鑑賞、ショッピング、文化体験、ファッション、スポーツ観戦・参加など。

業種別に見ると、4月の「グローバル韓流消費額」ではショッピングが38．4％で最も高く、次いで美容・健康が22．0％、ファッションが14．0％、ライフスタイル・飲食（コンビニエンスストア、フライドチキン、日本料理、中国料理、カフェなど）が続いた。韓国料理関連の消費は10．2％、ナイトカルチャー関連の消費は1．6％だった。（翻訳・編集/北田）