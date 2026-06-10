【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは戦国時代
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、自身の精神面を考える傾向、食物繊維が豊富な食材、そして合戦の場から敗走する姿という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
う□□き
も□□ぎ
お□□しゃ
ヒント：アクティブに外へと広がるのではなく自身へと意識を閉じる方向性。粘り気のある食感が特徴のご飯に混ぜて食べる食品を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちむ」を入れると、次のようになります。
うちむき（内向き）
もちむぎ（もち麦）
おちむしゃ（落ち武者）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、内省的な心理や閉鎖的な組織の性質を表現する言葉から、食卓で親しまれている大麦の品種、さらには敗軍の兵の痛々しい様子までを網羅しました。共通する「ちむ」という響きが、人々の心理や組織のあり方、毎日の健康的な食生活を支える自然の恵み、時代の転換期に翻弄される哀愁を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉の新しい組み合わせを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、自身の精神面を考える傾向、食物繊維が豊富な食材、そして合戦の場から敗走する姿という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
う□□き
も□□ぎ
お□□しゃ
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正解：ちむ正解は「ちむ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちむ」を入れると、次のようになります。
うちむき（内向き）
もちむぎ（もち麦）
おちむしゃ（落ち武者）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、内省的な心理や閉鎖的な組織の性質を表現する言葉から、食卓で親しまれている大麦の品種、さらには敗軍の兵の痛々しい様子までを網羅しました。共通する「ちむ」という響きが、人々の心理や組織のあり方、毎日の健康的な食生活を支える自然の恵み、時代の転換期に翻弄される哀愁を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉の新しい組み合わせを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)