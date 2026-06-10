シンガーasmi、キュートなポージング続々 ポップな衣装でミセス「CEREMONY」登場【Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」】
【モデルプレス＝2026/06/10】シンガーソングライターのasmi（アスミ）が6月10日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。
【写真】人気シンガー、ミセスイベントでキュートなポージング披露
asmiは、パフスリーブが可愛らしいチェック柄のトップスに花柄があしらわれたハーフ丈のデニムパンツ、足元にはピンクと黒の縞模様のブーツと、彼女らしいポップな明るさとマッチした衣装で登場。フォトコール中は「可愛いポーズで！」といった報道陣のリクエストにキュートなポーズで応え、グリーンカーペットを和やかな雰囲気にしていた。
asmi（アスミ）は、大阪府池田市出身のシンガーソングライター。2022年3月にリリースした「PAKU」ではTikTok2022上半期トレンドチャレンジ部門賞を受賞。また同年6月にリリースされたMrs. GREEN APPLEの楽曲「ブルーアンビエンス (feat. asmi)」でコラボレーションを果たした。2026年6月からは韓国を含む全5会場にて「asmi special live tour 2026“Lovers Weekend”」の開催を予定している。
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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◆asmi、キュートなポーズ披露
asmiは、パフスリーブが可愛らしいチェック柄のトップスに花柄があしらわれたハーフ丈のデニムパンツ、足元にはピンクと黒の縞模様のブーツと、彼女らしいポップな明るさとマッチした衣装で登場。フォトコール中は「可愛いポーズで！」といった報道陣のリクエストにキュートなポーズで応え、グリーンカーペットを和やかな雰囲気にしていた。
◆Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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