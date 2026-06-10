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歌手のAIが10日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催のMrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』のグリーンカーペットに登場した。

【写真】ギャルポーズのリクエストに応えるAI

6月10・11日にKアリーナ横浜で開催されるMrs. GREEN APPLEが主催する「CEREMONY」は、ファッション、音楽、カルチャーを融合させた新しい形のエンタテインメント・ショーだ。従来のライブやフェスとは一線を画し、「PRAISE（称賛）」をコンセプトに次世代の表現を提示する。

昨年に続き2度目の開催を記念し、Mrs. GREEN APPLEのシンボルカラーである“グリーン”の装飾を模したグリーンカーペットでフォトコールが実施された。

AIは“スポーティーでエレガント”な異色ドレス姿でグリーンカーペットに登場。“ギャルポーズ”のリクエストに応えるなど、フォトコールを盛り上げた。

なお、フォトコールには主催のMrs. GREEN APPLE、asmi、超ときめき□宣伝部（□は白抜きハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、MCを務める中条あやみ、サッシャが出席した。