IZ*ONE出身イェナ、爽やかミニスカートで美脚スラリ「脚が真っ直ぐで綺麗」「清涼感すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/10】IZ*ONE（アイズワン）出身のチェ・イェナ（Choi Ye Na／YENA）が6月9日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、注目を集めている。
【写真】IZ*ONE出身美女「脚の比率にびっくり」美脚際立つミニスカ姿
イェナは、開放的なビルの屋上のような場所で、青空を背景にした写真を複数枚投稿。爽やかな白の半袖シャツにネイビーのチェック柄ミニスカートを合わせ、黒のショルダーバッグを肩にかけた姿を披露した。足元には白のソックスに黒の厚底ローファーを合わせ、美しい脚のラインを際立たせている。
この投稿には「脚が真っ直ぐで綺麗」「スタイル抜群すぎる」「横顔のシルエットが天才的に可愛い」「何着ても似合う」「清涼感すごい」「脚の比率にびっくり」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】IZ*ONE出身美女「脚の比率にびっくり」美脚際立つミニスカ姿
◆イェナ、美脚際立つミニスカショット公開
イェナは、開放的なビルの屋上のような場所で、青空を背景にした写真を複数枚投稿。爽やかな白の半袖シャツにネイビーのチェック柄ミニスカートを合わせ、黒のショルダーバッグを肩にかけた姿を披露した。足元には白のソックスに黒の厚底ローファーを合わせ、美しい脚のラインを際立たせている。
◆イェナの投稿に反響
この投稿には「脚が真っ直ぐで綺麗」「スタイル抜群すぎる」「横顔のシルエットが天才的に可愛い」「何着ても似合う」「清涼感すごい」「脚の比率にびっくり」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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