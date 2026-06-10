藤井風、『Prema』ワールドツアーのアジアスタジアム公演チケット受付情報を発表｜『MAJ』Grand Ceremonyにも登場

昨年夏に3rd Album『Prema』をリリースし、2026年から2027年にかけては『Prema World Tour』と題したツアーを、アジア6ヶ所並びにヨーロッパ・北米にて開催するFujii Kaze（藤井風）。このたび、『Prema World Tour』「Kaohsiung／Bangkok／Seoul」スタジアム公演のチケット受付情報が発表された。

開催地域により受付情報が異なるため、詳細はツアー特設サイトにてご確認いただきたい。

今年は『Lollapalooza India（ロラパルーザ・インディア）』や『Coachella（コーチェラ）』に出演して成功をおさめ、さらには国内夏フェス初参加となる『FUJI ROCK FESTIVAL（フジロックフェスティバル）』への出演も控えている藤井。

また、音楽人5000人が選ぶ国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN（ミュージック・アワーズ・ジャパン）2026』では、最優秀アーティスト賞・最優秀アルバム賞など、さまざまな賞にノミネート。6月13日（土）に開催されるGrand Ceremonyでのパフォーマンスも予定されており、期待が高まるばかりだ。

【ライブ情報】

『Prema World Tour』2026年10月31日（土）台湾・Kaohsiung National Stadium2026年11月14日（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡2026年11月15日（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡2026年12月10日（木）大阪・京セラドーム大阪2026年12月12日（土）大阪・京セラドーム大阪2026年12月13日（日）大阪・京セラドーム大阪2026年12月19日（土）東京・東京ドーム2026年12月20日（日）東京・東京ドーム2026年12月26（土）タイ・Supachalasai National Stadium2027年1月9日（土）韓国・Gocheok Sky Dome

2027 SummerEurope（Cologne / London / Paris）North America（Chicago / Los Angeles / Mexico / New York / San Francisco / Toronto）

『Pre: Prema Tour』2026年7月16日（木）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ2026年7月17日（金）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ2026年7月28日（火）広島・広島グリーンアリーナ2026年7月29日（水）広島・広島グリーンアリーナ2026年8月4日（火）福井・サンドーム福井2026年8月5日（水）福井・サンドーム福井

▼Prema World Tour／Pre: Prema Tour特設サイトhttps://hehn.fujiikaze.com/pwt/